Оккупанты после 'бавовны' в Мариуполе перебросили средства ПВО в другой район. Видео

"Бавовна" во временно оккупированном Мариуполе, произошедшая утром 27 марта, заставила российских захватчиков перебросить средства ПВО из Центрального и Приморского районов города на Левобережье. Представители государства-террориста чувствуют себя в городе совсем неуютно.

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Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он назвал хорошей тенденцией то, что "никто не может чувствовать себя здесь в безопасности, если он россиянин или предатель" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: в городе раздался взрыв утром понедельника. Не повезло украинскому предателю, одному из командиров оккупантов Михаилу Москвину, занимавшему незаконную должность начальника "полиции" противника. Российские источники утверждают, что Москвин якобы выжил, но получил контузию, потому что в момент детонации находился недалеко от транспортного средства.

В интернете озвучили версию, что командир оккупантов якобы не пережил инцидент и стал "двухсотым". Однако пропагандистские русские паблики утверждают: на Москвина было совершено "покушение" и он еще жив. Мол, "хлопок" был "в нескольких метрах от него".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Мариуполе Донецкой области смелые жители включили песни на украинском языке на оживленной улице. Город ждет возвращения домой – в Украину;

– оккупанты продолжают возобновлять работу порта в уничтоженном ими Мариуполе. В частности, россияне подняли со дна моря два крана, чтобы расчистить акваторию. Это в перспективе позволит восстановить полноценное судоходство.

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