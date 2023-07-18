Оккупанты пожаловались, что Крым ночью атаковали 28 дронов, и похвастали работой ПВО: не поверили даже россияне

В оккупированном Крыму пожаловались на ночную атаку 28 беспилотников. На востоке полуострова ПВО якобы сбила 9 дронов, еще 19 были подавлены средствами РЭБ.

Видео дня

С соответствующим заявлением выступил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он призвал жителей Крым к спокойствию и заверил, что вследствие атаки БПЛА "пострадавших нет".

Оккупанты, которые сбивали дроны, по словам Аксенова, "отработали четко и слаженно".

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – призвал коллаборант.

В свою очередь в министерстве обороны РФ в атаке 28 беспилотниками обвинили "киевский режим" и заявили, что разрушений нет.

При этом там привели данные, отличающиеся от данных Аксенова: якобы "17 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО", а "11 подавлены средствами РЭБ и, не достигнув цели, потерпели крушение".

Россияне в сети пишут, что не верят чиновникам страны-агрессора. Они требуют доказательств, а некоторые – ответных ударов.

"И кто поверит", "А как с пруфами? Снова просят поверить на слово?", "У Аксенова 9 сбили и 19 посадили, а у Канашенкова 11 сбили и 17 посадили", "Самое главное, что у обоих 28 получилось", "Видео и фотографии от минобороны будут? Или опять пьяные фантазии Герасимова и Шойгу", – комментируют они "новость".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, вследствие чего обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, погибли два человека. Движение по мосту было остановлено. По данным источников, атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

– Президент РФ Владимир Путин пообещал "ответ" и солгал при этом, что Керченский мост якобы не используется для военных перевозок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!