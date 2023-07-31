Оккупанты пожаловались на обстрел Донецка, вспыхнули авто: поднялся дым. Фото и видео

Оккупанты пожаловались на обстрелы Донецка утром 31 июля. Назначенный оккупантами "мэр" захваченного Россией с 2014 года украинского облцентра заявил о пострадавших, а также сгоревшем автобусе и машинах в Ворошиловском районе.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. В то же время, в донецких пабликах пишут о взрывах в Киевском и Куйбышевском районе города, а также о прилетах возле здания оккупационного "правительства".

С утра 31 июля российские пропагандисты начали разгонять информацию о якобы произведенном украинскими войсками обстреле Ворошиловского района Донецка. Они публикуют кадры с горящими машинами и заявляют о пострадавших.

"Мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, горит маршрутный автобус и 2 легковые машины", – пишет один из крупных пропагандистских пабликов.

Некоторые пропагандисты также уверяют, что есть погибший.

При этом не исключено, что удар был нанесен самими оккупантами, чтобы "перебить" разрушение российской ракетой жилой многоэтажки в Кривом Роге утром 31 июля.

"Оккупанты нанесли удар по центру Донецка с целью обвинения Украины в обстрелах гражданского населения, в то же время когда убивают коммунальщика в центре Херсона и разрушают многоквартирный дом в Кривом Роге", – написали авторы канала "Третья сила".

Российские пропагандисты тем временем снимают "репортажи", в которых утверждают, что удар нанесла украинская армия с помощью HIMARS и особо подчеркивают, что целились при этом "в частный сектор и вечернюю школу".

Гауляйтер Донецка также показал фото с места прилетов. В кадр попала адресная табличка с надписью "улица Челюскинцев, 49": согласно данным в сети, по этому адресу, в частности, расположен факультет подготовки "сотрудников органов внутренних дел".

В то же время, дым поднимается также над Киевским и Куйбышевским районами Донецка.

Появились также сообщения о прилетах возле здания, в котором заседают террористы "ДНР".

"Сообщают о прилётах около здания правительства. Информация проверяется", – пишет один из пабликов.

Напомним, 29 июля в оккупированном Донецке прозвучали взрывы: сдетонировали боеприпасы на складе в Азотном микрорайоне. Предварительно, прилетов могло быть несколько – в Киевском и Куйбышевском районах. Сообщалось о задымлении за "Камаз-Центром".