Оккупанты пожаловались на тройную 'бавовну' под Мелитополем: говорят, работала ПВО

Оккупанты на Запорожье заявили об атаке и работе ПВО утром 9 июля. Под оккупированным Мелитополем прогремело якобы три взрыва.

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В частности, член так оккупационной "военно-гражданской администрации" Запорожской области коллаборант Владимир Рогов заявил, что "под Мелитополем громко".

"В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации – отработало ПВО. Подробности позже", – написал коллаборант.

В то же время оккупационные власти заявили о порыве водопровода на ул. Февральской, в связи с чем шесть домов остались без воды. Захватчики уверяют, что работают "над скорейшим решением проблемы".

В свою очередь пропагандистские российские СМИ пишут, что по целям под Мелитополем работала РСЗО HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Мелитополем российский офицер застрелил сослуживца, который мешал ему сдаться в плен вместе с "мобиками". Группа мобилизованных около из 90 человек понесла серьезные потери, и их командир решил сохранить жизни подчиненных.

– По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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