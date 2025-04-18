Оккупанты приговорили к 24 годам заключения трех защитников Мариуполя: что известно о сфабрикованном деле

Российские военные преступники приговорили к 24 годам заключения трех пленных защитников Мариуполя – "азовцев" Владислава Ручку, Андрея Ярошинского и Дмитрия Игнатенко. Оккупанты приписывают им "жестокое обращение с населением" города, который войска РФ захватили весной 2022-го.

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Информацию о показательном судилище на днях распространили российские пропагандистские издания. Об этом 18 апреля сообщил Мариупольский городской совет в официальном Telegram-канале.

"Так называемый суд "ДНР" осудил трех защитников города из полка "Азов" сроком от 23 до 24 лет лишения свободы. Военнослужащих Национальной гвардии Украины Владислава Ручку, Андрея Ярошинского и Дмитрия Игнатенко обвинили в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве по мотивам идеологической и политической ненависти", – отметили в украинском ведомстве.

По информации Антикризисного медиацентра, Владислав Ручку и Андрея Ярошинского оккупанты приговорили к 24 годам заключения, а Дмитрия Игнатенко – к 23 годам и девяти месяцам. Их обвинили в якобы минометном обстреле зернохранилища с гражданскими.

"Без доказательств. Без защиты. Без справедливости. Это не суд – это нарушение всех международных норм, включая Женевские конвенции, которые запрещают судить военнопленных. Россия в очередной раз показывает: для нее не существует права, только пренебрежение, пытки и террор. Эти приговоры – не приговоры. Это политическое преследование, это еще одно военное преступление, за которое будут отвечать. Мы помним. Мы боремся. Мы вернем каждого", – отметили в медиацентре.

Напомним, что в марте российский суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 "азовцев" к 13 до 23 годам лишения свободы. Реальные сроки заключения россияне дали 12 пленным воинам 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, еще 11 бойцов приговорили к заочным срокам.

Большинство из них защищали Мариуполь и попали в российский плен из "Азовстали". Всех их оккупанты признали виновными в "насильственном захвате власти" и "организации деятельности террористической организации".

Во всех случаях обвинение, выдвигаемое страной-агрессором, базируется на том, что решением так называемого верховного суда РФ от 2 августа 2022 года по требованию генпрокуратуры РФ украинский полк "Азов" признан "террористической организацией".

Как сообщал OBOZ.UA, в России приговорили к 16 годам лишения свободы украинца Вадима Чалого, которого обвинили в том, что он "отправил взрывчатку трем полковникам минобороны РФ". По версии так называемого следствия оккупантов, мужчина якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины.

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