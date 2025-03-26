В России украинских военнопленных приговорили к 13-23 годам колонии по делу 'Азова'

В Ростове-на-Дону (РФ) 26 марта Южный окружной военный суд противника вынес приговоры 23 украинцам, которые в разные годы служили в полку "Азов". 11 из них засудили заочно, так как они уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными.

Видео дня

Обвинение против военнопленных строилось на том, что они причастны к "Азову", а также выражали "негативное отношение к русскоязычному населению" и придерживались "проукраинских радикальных взглядов". Приговор вынесла тройка судей под председательством россиянина Вячеслава Корсакова, передает "Медиазона".

Суд государства-агрессора приговорил:

– Алексея Смыкова – к 23 годам колонии строгого режима;

– Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского – к 23 годам заочно (их уже обменяли);

– Ярослава Ждамарова, Александра Мероченца, Никиту Тимонина, Александра Мухина, Олега Тышкула и Артура Грецкого – к 22 годам;

– Александра Ирха и Артема Гребешкова – к 20 годам;

– Анатолия Грицыка – к 19 годам;

– Олега Мижгородского к 17 годам;

– Олега Жаркова – к 13 годам.

Все они планируют обжаловать решение ростовского суда.

Девятерым женщинам, работавшим в разные годы армейскими поварихами (они уже вернулись домой благодаря сентябрьскому обмену) также вынесли заочные приговоры в колонии общего режима (женских колоний строгого режима в России нет):

– Лилию Руденко и Наталью Гольфинер приговорили к 14 годам заключения;

– Елену Абрамову, Алену Бондарчук, Лилию Паврианидис, Нину Бондаренко, Ирину Могитич, Владиславу Майбороду, Марину Текин – к 13 годам колонии.

В отношении украинца Александра Ищенко, водителя в полку "Азов", дело закрыли, поскольку 22 июля его убили в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону. Командир "Азова" Святослав Паламар сообщал, что Ищенко умер в результате травмы грудной клетки.

Известно, что некоторые из осужденных участвовали в обороне Мариуполя и завода "Азовсталь", другие на момент российского вторжения уже оставили службу и были задержаны у себя дома или при фильтрации. Среди фигурантов дела, кроме женщин-поварих, были разнорабочий, бывший кинолог, водители.

Олегу Жаркову (который не был военным, а работал в хозяйственной части полка) перед оглашением приговора стало плохо – заболел желудок, ему вызвали скорую помощь.

В суде обвиняемые не раз заявляли о пытках, отказе в медпомощи и унизительном обращении, фальсификации их показаний, допросах без адвокатов.

Известно, что Вячеслав Корсаков в качестве судьи судебной коллегии Северо-Кавказского окружного военного суда в 2015 году был одним из тех, кто приговорил по сфальсифицированному обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, а также активиста Александра Кольченко.

Российский судья судебной коллегии по уголовным делам Южного окружного военного суда Корсаков Вячеслав Алексеевич (08.06.1973 г.р.), который вынес приговоры украинцам:

Как ранее писал OBOZ.UA, по состоянию на март 2025-го Украине за три года полномасштабной войны удалось вернуть из российского плена уже 4306 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!