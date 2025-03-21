'Помним о каждом': Зеленский рассказал, сколько украинцев вернули из российского плена. Видео

За три года полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть уже 4306 человек. Украина делает все возможное и невозможное, чтобы вернуть всех своих граждан.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам конференции Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Надежда, борьба, возвращение – три года". Он отметил, что на всех переговорах с партнерами о завершении войны одним из первых шагов Украина называет освобождение пленных.

"Уже более трех лет, почти все время этой войны, работает наш Координационный штаб, все службы, которые возвращают пленных. Уже более 4000 человек вернули. 4306". И вернем всех. Каждые мои переговоры, все встречи с нашими партнерами, которые могут помочь – это обязательный вопрос об украинцах, о наших пленных. Сейчас, когда мы говорим с американской стороной и другими нашими партнерами о том, как завершить войну, мы говорим об освобождении пленных как один из первых ключевых шагов", – рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что всего два дня назад, 19 марта, удалось вернуть домой еще 197 военнопленных украинцев.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о каждом, кто находится в российском плену – как о военных, так и о гражданских.

"Сотни тысяч счастливых постов в социальных сетях, все сообщения в наших медиа о возвращении наших ребят свидетельствуют, как украинцы ждут, как они уважают своих людей, как мы рады видеть своих. Мы помним о каждом, кто в плену, обо всех наших военных, обо всех наших гражданских", – заверил глава государства.

Президент также призвал помнить о том, что за каждым освобожденным из плена стоит "подвиг тех, кто на фронте, кто пополняет наш обменный фонд".

"Я хочу поблагодарить всех наших воинов за такую смелость. И, пожалуйста, прошу не забывать, что возвращение домой, забота о людях, которые были в плену, не должна завершаться, это обязанность всех уровней власти", – отметил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил командную работу ГУР, СБУ, МВД, омбудсмена – всех, кто привлечен к возвращению украинцев домой.

"Мы всегда возвращаем наших людей, и это одно из важнейших правил нашего государства", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина и РФ 19 марта провели 62-й обмен пленными. На родину вернулись 175 украинских защитников, столько же уволенных оккупантов отправились в Россию. Еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обмена.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обмен в формате "всех на всех" должен стать одним из первых шагов к завершению войны, поскольку пока доверия к России нет. По словам главы государства, Москва держит в плену тысячи украинцев, часть из них еще с 2014 года.

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