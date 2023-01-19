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Оккупанты продолжают стирать с лица земли Мариуполь: дома сносят, люди стоят в очередях за едой, чтобы выжить. Видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
2,1 т.
Оккупанты продолжают стирать с лица земли Мариуполь: дома сносят, люди стоят в очередях за едой, чтобы выжить. Видео

Российские военные преступники продолжают стирать с лица земли временно оккупированный Мариуполь. В центре города враг сносит один многоэтажный дом в день.

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В то же время на улицах города россияне оставляют огромные горы строительного мусора. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, из-за огромного количества строительного мусора все отведенные участки переполнены. Оккупационная администрация намерена свозить остатки уничтоженных многоэтажек на Шлаковую гору возле "Азовстали".

Также Андрющенко отметил, что оккупанты продолжают издеваться над оставшимися в Мариуполе людьми. Так, обещанный в декабре запуск троллейбусов состоялся только 18 января. Однако проблему перевозок это не решило.

Кроме того, россияне устраивают циничную показуху с раздачей так называемой "гуманитарки". Лишив десятки тысяч людей благ цивилизации, оккупанты заставляют мариупольцев часами стоять на холоде, чтобы получить еду.

Оккупанты продолжают стирать с лица земли Мариуполь: дома сносят, люди стоят в очередях за едой, чтобы выжить. Видео

Напомним, движение сопротивления "Желтая лента" начало акции гражданского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе. В городе на зданиях, заборах и других заметных местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї".

Ранее российский пропагандист Семен Пегов признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. Наиболее катастрофичная ситуация на левом берегу.

– Помимо Мариуполя армия РФ стерла с лица земли немало других городов и сел Украины. Соледар и Бахмут на Донетчине за время активных боевых действий изменились до неузнаваемости.

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