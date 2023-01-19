Оккупанты продолжают стирать с лица земли Мариуполь: дома сносят, люди стоят в очередях за едой, чтобы выжить. Видео

Российские военные преступники продолжают стирать с лица земли временно оккупированный Мариуполь. В центре города враг сносит один многоэтажный дом в день.

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В то же время на улицах города россияне оставляют огромные горы строительного мусора. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, из-за огромного количества строительного мусора все отведенные участки переполнены. Оккупационная администрация намерена свозить остатки уничтоженных многоэтажек на Шлаковую гору возле "Азовстали".

Также Андрющенко отметил, что оккупанты продолжают издеваться над оставшимися в Мариуполе людьми. Так, обещанный в декабре запуск троллейбусов состоялся только 18 января. Однако проблему перевозок это не решило.

Кроме того, россияне устраивают циничную показуху с раздачей так называемой "гуманитарки". Лишив десятки тысяч людей благ цивилизации, оккупанты заставляют мариупольцев часами стоять на холоде, чтобы получить еду.

Напомним, движение сопротивления "Желтая лента" начало акции гражданского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе. В городе на зданиях, заборах и других заметных местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї".

Ранее российский пропагандист Семен Пегов признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. Наиболее катастрофичная ситуация на левом берегу.

– Помимо Мариуполя армия РФ стерла с лица земли немало других городов и сел Украины. Соледар и Бахмут на Донетчине за время активных боевых действий изменились до неузнаваемости.

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