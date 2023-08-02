Оккупанты продолжают вывозить через Мариупольский порт краденое украинское зерно, – Андрющенко

Оккупантам удалось возобновить работу Мариупольского порта: туда постоянно заходят корабли, на которые грузится украденное украинское зерно. Об этом написал в своем телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Адрющенко.

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"После выхода судна РМ3 с зарисованным названием (Междуреченск) из порта, под погрузку стало другое судно. Со стороны его носа пришвартовался также неизвестный катер, похожий на рейдовый или швартовый, но возможно и военного назначениея. По наблюдению, на судно идет загрузка зерна с учитывая трафик грузовиков в порт", - написал Андрющенко.

Он отметил: учитывая, что оккупанты усилили меры охраны в порту, может идти речь о попытках россиян возобновить его работу для военной логистики.

"Учитывая рост судоходства, можно прийти к выводу, что на этом этапе россиянам удалось активизировать работу портовой инфраструктуры. Но до сих пор на недостаточном для военной логистике уровне", - отметил он.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Россия украла из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов. Он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.

Ранее депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщал, что оккупанты возобновили работу порта, чтобы ввозить российское оружие, и вывозить украденные в Украине зерно и металл.