Оккупанты продвинулись на украинском выступе на Курщине: в ISW оценили ход боев. Карта

Российская террористическая армия продолжает атаковать позиции ВСУ в Курской области в попытке вернуть территории под свой контроль. Враг наступал в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа в Курской области.

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Путинская армия пытается продвигаться в районе нескольких населенных пунктов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские военнослужащие продолжали наступление в Глушковском районе к западу от главного выступа в Курской области, в том числе к югу от Глушково в районе Нового Пути и Веселого. В свою очередь россияне также атаковали в районе Нового Пути, но подтвержденных успехов не было.

Кремлевские пропагандисты утверждали, что подразделения российской 83-й десантно-штурмовой бригады продвигаются в районе Веселого (к югу от Глушково), но аналитики ISW не обнаружила визуального подтверждения этих заявлений. При этом российские войска также наступают к юго-востоку от Глушково в районе Медвежьего.

В ISW отметили, что российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 6 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к востоку от Кремяного и к юго-востоку от Журавлей (оба к востоку от Коренево). Пропагандисты в РФ заявили, что захватчики продвинулись в районе Плехово, но ISW не обнаружил визуального подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжили наступление к юго-востоку от Коренево в районе Дарьино и Николаево-Дарьино, а также в районе Любимовки и Плехово.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что операция, которую Силы обороны Украины начали в Курской области России два месяца назад, является важным этапом войны. Украинские военные доказали, что боевые действия можно перенести в РФ и пополнили обменный фонд большим количеством оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские войска значительно увеличили численность своей группировки в Курской области РФ. Однако они до сих пор не могут использовать это преимущество, чтобы вытеснить украинские войска. Оккупантам не хватает необходимой подготовки и боевого опыта.

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