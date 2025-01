Оккупанты продвинулись в районах Торецка, Курахово и в направлении Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

На фоне продолжающихся боев на лини фронта в Донецкой области войска РФ за последние дни продвинулись в районе Торецка, Покровска и Курахово. Силы обороны Украины контратаковали в некоторых районах Покровского направления, отмечая, что в атаках там враг редко использует бронетехнику.

О ситуации говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали, что оккупанты все равно продвигаются вперед на Кураховском направлении, хотя командование перебросило некоторые силы оттуда, вероятно, к Покровску.

Торецкое направленеие

Согласно геолокационным кадрам от 18 и 20 января, на которые ссылаются военные эксперты, российские войска продвинулись в южной и северной части Торецка. Они не подтверждают заявлений блогеров из РФ о якобы захвате отвала на северо-западной окраине города и его обход с севера в районе Крымского.

При этом сообщается, что оккупанты продолжали атаковать в Торецке; к северу от города в районе Крымского и Дилиевки; к северо-востоку – возле Озаряновки; к юго-западу – вблизи Щербиновки.

Офицер ВСУ, действующий на Торецком направлении, отметил, что российские войска не добились значительных успехов в районе Крымского и Озаряновки, как утверждали другие источники, но отправляют небольшие диверсионно-разведывательные группы для атак на украинские позиции на флангах Торецка.

Покровское направление

Сообщается, что подразделения армии РФ продвинулась на шахтоуправлении "Покровское №2" к северу от Котлино (к западу от Покровска) и в южной части поселка. Российский блогер заявил, якобы они захватили шахту, но "бои продолжаются за северную часть Котлино". ISW не обнаружил подтверждения заявлений других пропагандистов, которые утверждали, что ВС РФ "захватили есь поселок" и прошли вперед еще в некоторых населенных пунктах недалеко от Мирнограда и Покровска.

По словам аналитиков, российские войска провели наступательные операции вблизи самого Покровска; в районе н. п. Водяное Второе, Зеленое Поле и Александрополь; вблизи Миролюбовки, Елизаветовки, Мирнограда, Проминя; возле Лысовки; в районе Шевченко; вблизи Надиивки, Звирово, Удачного, Успеновки, Новотроицкого, Новоандреевки; в районе Котлино 19 и 20 января.

Российский источник сообщил, что украинские силы контратаковали в районе Удачного, Котлино, Успеновки, Нововасильовки к юго-западу от Покровска, а также Звирово, Елизаветовки и Водяного Второго.

Представитель оперативно-тактической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что оккупанты сократили количество фронтальных атак пехоты на Покровском направлении из-за нехватки личного состава и пытаются войти в Покровск с запада.

Офицер одной из бригад, действующей на этом направлении, добавил, что российские войска редко используют бронетехнику, а командование врага перебросило неуказанные подразделения с других участков фронта в район Покровска.

Кураховское направление

Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 20 января, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к югу от Петропавловки (северо-западнее Курахово) и к юго-востоку от Константинополя (западнее города).

В минобороны страны-агрессора РФ 20 января хвастались "захватом" н. п. Шевченко, хотя ISW оценивает, что оккупанты взяли его еще по состоянию на 3 января.

В последние дни захватчики проводили наступательные операции к северо-западу от Курахово в районе Славянки, Петропавловки и Шевченко; к западу – возле Дачного, Андреевки, Константинополя и Улаклы; к юго-западу – в районе Сухих Ялов, Зеленовки, Янтарного и Розлива. ВСУ контратаковали врага в районе Зеленовки.

Известно, что на Кураховском направлении в районе Дальнего действуют подразделения российского 68-го танкового полка (150-я мотострелковая дивизия, 8-я армия, Южный военный округ); в районе Дачного – части 238-й артиллерийской бригады (8-я армия); вблизи Славянки – операторы беспилотников "сомалийского" батальона 9-й мотострелковой бригады (51-я армия).

Как сообщал OBOZ.UA, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли штурмом позицию российских захватчиков на Кураховском направлении. Защитники не только захватили территорию, но взяли в плен семерых оккупантов.

