ВСУ взяли штурмом позицию РФ на Кураховском направлении и пленили оккупантов. Видео

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли штурмом позицию российских захватчиков на Кураховском направлении. Наши военные не только захватили территорию, но и взяли в плен семерых оккупантов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Там рассказали, что сначала украинские военнослужащие устроили продолжительную дроновую атаку, заставившую россиян засесть в блиндаже.

После этого за дело взялась штурмовая группа 79-й ОДШБр, задачей которой было незаметно для врага пробраться к "норе" с оккупантами.

"Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: или погибнуть от огня десантников, или сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что, несмотря на ненависть и пренебрежение к врагу, который пришел на нашу землю с оружием, штурмовики 79-й бригады поступили благородно: они вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.

Таким образом украинские воины пополнили обменный фонд, что очень важно для возвращения домой наших пленных защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" с помощью FPV-дрона сбили очередной российский беспилотник ZALA. Это третий по счету вражеский БПЛА, сумевший приземлить наши защитники неподалеку от Курахово.

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