Вблизи Курахово нацгвардейцы с помощью FPV-дрона сбили дежурный беспилотник ZALA. Видео

Военным 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" с помощью FPV-дрона удалось сбить очередной российский беспилотник ZALA. Это третий по счету враждебный БПЛА, сумевший приземлить наши защитники неподалеку от Курахово.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Национальной гвардии Украины. На кадрах можно наблюдать, как наш FPV-дрон приближается к враждебному БПЛА и сбивает его одним точным ударом.

"Еще один беспилотник ZALA вблизи Курахово ликвидировали бойцы 2 отдельного отряда ЦСН "Омега". Это уже третий БПЛА, который уничтожили спецназовцы на этом направлении за последние несколько дней. Все цели были уничтожены с помощью FPV-дронов ", – говорится в сообщении.

По словам нацгвардейцев, такие "летающие крылья" противник массово применяет в разведывательных целях, чтобы выявить нанесенный ущерб, позиции и огневые средства украинских военных, а также, чтобы корректировать огонь. Продолжительность полета беспилотника ZALA составляет до 10,5 часов.

Напомним, на Запорожском направлении, благодаря точным ударам дронов, нашим защитникам удалось ликвидировать противника еще до непосредственного контакта с передовыми позициями украинских войск. Также был уничтожен один танк, пять единиц бронетехники, семь автотранспортных средств, два склада боеприпасов, одна радиолокационная станция и пять артиллерийских систем.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате точных ударов дронами под прицел украинских разведчиков попал российский комплекс РЭБ и логистика путинской армии. Также благодаря огневому поражению враг понес потери личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!