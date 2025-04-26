Оккупанты продвинулись в трех областях, ВСУ дали бой на Запорожье: карты ISW

Российские оккупанты продвинулись вблизи Покровска (Донецкая область), а также на Сумщине. Со своей стороны, Силы обороны Украины дали бой врагу на западе Запорожской области.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) по состоянию на 26 апреля. В частности, противник не оставляет попыток наступления в Луганской области, но без успеха.

Сумская область

Недавно российские оккупационные войска совершали наступление на севере Сумской области. Опубликованные 25 апреля геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении подразделений РФ в южной части Журавки. 25 апреля враг также проводил штурмовые действия вблизи Новониколаевки, а также в районах Беловодов и Садков.

Луганская область

25 апреля путинские войска продолжали наступательные действия в районе Боровой на Луганщине, однако успеха не имели. В течение 24 и 25 апреля российские оккупанты также осуществляли атаки в направлении Богуславки, вблизи Загрызового и Новой Кругляковки, в районах Надежды и Новоегоровки, а также около Ольговки. 25 апреля армия РФ вела наступление на Лиманском направлении, но их попытки продвижения оказались неудачными. В течение 24 и 25 апреля противник атаковал близ Редкодуба, Нового, Нового Мира, Ямполевки и Колодцев, а также возле Торского.

Донецкая область

25 апреля российские оккупационные войска продолжали наступление на Северском направлении, однако их попытки продвижения были неудачными. В течение 24 и 25 апреля враг атаковал вблизи Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки, а также в районе Верхнекаменского. 25 апреля россияне также вели наступательные действия по направлению Часового Яра, но без успеха.

В течение 24 и 25 апреля российские войска атаковали возле Часового Яра, близ Маркового и Андреевки, а также совершали наступление в направлении Предтечино и Белой Горы. В ОСГВ "Хортица" 25 апреля сообщили о механизированном штурме оккупантов численностью в роту в направлении Часового Яра с привлечением 6 единиц бронетехники и 5 гражданских легковых автомобилей. 25 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но продвижения не добились.

ВСУ осуществили контратаки в районе породного отвала шахты "Фомиха" на севере Торецка и вблизи Тарасовки. Недавно оккупантам удалось продвинуться на Покровском направлении. Геолокационные кадры, обнародованные 25 апреля, фиксируют продвижение российских сил к южной части Лисовки, расположенной к юго-востоку от Покровска.

В течение 24 и 25 апреля российские войска осуществляли атаки непосредственно под Покровском, вблизи Малиновки, Новоторецкого, Миролюбовки, Сухого Яра и Лисовки, у Чунишиного и Новоукраинки, в районах Зверевого, Котлиного, Удачного, а также вели наступление на Молодецкое. Российский "военкор" сообщил, что украинские БПЛА продолжают представлять угрозу для российских наземных линий связи вблизи Лисовки.

25 апреля войска РФ продолжали наступательные действия в Новопавловском направлении, однако их попытки продвижения оказались неудачными.

В течение 24 и 25 апреля российские войска атаковали вблизи Новоалександровки, Новосергеевки и Успеновки, возле Надеевки, Преображенки, Котляровки, Троицкого и Богдановки. 25 апреля захватчики также вели наступление на Кураховском направлении, но безуспешно. В течение 24 и 25 апреля российские войска атаковали вблизи Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Богатыря, Разлива и Отрадного.

Российские блоггеры утверждали, что Силы обороны Украины осуществляли контратаки вблизи Богатыря и Отрадного. 25 апреля российские войска продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но успеха не добились. В течение 24 и 25 апреля российские оккупанты атаковали вблизи Веселого, Свободного Поля и Привольного, а также в районе Новоселки. Российский блоггер заявил о контратаке ВСУ возле Вильного Поля.

Запорожская область

Недавно украинские военные совершили продвижение на западе Запорожской области. Обнародованные 23 апреля геолокационные данные подтверждают продвижение ВСУ на юго-восточной окраине Малой Токмачки, расположенной к юго-востоку от Орехова.

В течение 24 и 25 апреля российские войска вели наступательные действия к юго-востоку от Орехова в направлении Малой Токмачки, к югу от Орехова близ Новоданиловки и юго-западнее Орехово в районах Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

25 апреля враг провел ограниченные наземные атаки в Херсонском направлении. Российский "военкор" заявил о встречных боях между российскими и украинскими войсками вблизи Антоновского автомобильного моста, к востоку от Херсона.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор предпримет военные действия.

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