Оккупанты продвинулись в направлении Покровска и пытаются перерезать украинские наземные линии связи: в ISW оценили ситуацию

Российские войска продвинулись в направлении Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 12 января. Оккупанты пытаются обойти город через небольшие населенные пункты к югу от него, и перекрыть ВСУ линии связи.

Параллельно пропагандисты из РФ уже заявляют о захвате некоторых сел, но военные аналитики этого не подтверждают. Об ситуации на Покровском направлении говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Согласно геолокационным кадрам, опубликованными 11 января, российские силы недавно продвинулись к западу от Нововасильевки (юго-западнее Покровска).

Провоенные блогеры утверждали, что им удалось захватить Зеленое (с южной стороны райцентра) и пройти вперед к югу от Нововасильевки, в пределах одного километра от Удачного и к северо-западу от Соленого (все к юго-западу от Покровска), но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Оперативно-стратегическая группа войск "Хортица" 12 января сообщила, что оккупанты провели механизированную атаку численностью примерно до взвода возле Ясеново (юго-западнее Покровска), в ходе которой ВСУ уничтожили один танк и две бронемашины врага.

Также 11 и 12 января российские войска продолжили наступательные операции возле самого Покровска; к северо-востоку от города в районе Барановки и Тарасовки; к востоку – возле Новоалександровки, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя и Мирнограда; к юго-востоку – в районе Лысовки; к югу – возле Нового Труда и Зеленого; к юго-западу – в районе Зверево, Удачного, Успеновки, Нововасильевки, Новоандреевки, Новоелизаветовки, Сребного и Ясенового; к западу – вблизи Котлино.

Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются обойти Покровск, продвигаясь через небольшие населенные пункты к югу от него, и перекрыть украинские наземные линии связи на этом направлении фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военных аналитиков, войска РФ на Покровском направлении продвигаются в сторону Днепропетровщины – в обход крупных городов в восточной части Донетчины. Оккупанты пытаются отрезать логистику украинских воинов в Покровске и заставить их покинуть населенный пункт.

