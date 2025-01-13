Обходят большие города: какую новую тактику используют российские оккупанты под Покровском

Войска страны-агрессора России на Покровском направлении направляются в сторону Днепропетровской области Украины в обход крупных городов в восточной части Донетчины. Оккупанты пытаются отрезать логистику украинских воинов в Покровске и вынудить их покинуть населенный пункт.

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Как пишет Financial Times, Силы обороны готовились к городским боям в Покровске – ключевом логистическом и транспортном узле – с лета. Но ВС РФ, продвигающиеся с юга, теперь направляются к западу от Покровска и находятся всего в 7 км от шоссе, ведущего в Днепропетровскую область, согласно проекту DeepState.

"Они понимают, что потеряют много сил, пытаясь взять Покровск, поэтому они решили придерживаться другой стратегии, подойти с юга и обойти его", – сказал в комментарии FT представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Журналисты написали, что довольно близко находится город Павлоград на Днепропетровщине, "крупная украинская военная база". А облцентр Днепр – это четвертый по величине город страны.

Насколько быстро войска агрессора смогут занять дорогу на Днепропетровщину, зависит от укреплений ВСУ, количества личного состава и материальной базы защитников региона.

Один украинский солдат, бригада которого воюет в районе Покровска, сказал FT на условиях анонимности, что рельеф местности также будет играть роль. Сейчас территория "грязная и непроходимая", указал он.

Добавим, что в течение 12 января страна-оккупант на Покровском направлении провела 50 атак (всего по всей линии фронта – 124).

Как писал OBOZ.UA:

– В городской военной администрации заявили, что по Покровску захватчики бьют всем, что имеют. От окрестностей города до линии боевого столкновения остается всего около двух километров.

– Украинские фотографы Влада и Константин Либеровы показали свежий фоторепортаж из Покровска. Посмотреть его можно по ссылке.

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