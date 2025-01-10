Ситуация в Покровске Донецкой области остается сложной, оккупанты бьют по нему всем, что имеют. От окрестностей города до линии боевого столкновения остается всего около двух километров.

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Об этом рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона. "До окраин города остается где-то пару километров, скажем так, до ближайшей точки окрестности", – сказал он.

По словам чиновника, ситуация с безопасностью в Покровске ухудшается каждый день.

"Интенсивность обстрелов и количество ежедневно растет", – сказал глава ГВА.

Сергей Добряк добавил, что для ударов по городу враг применяет всю имеющуюся номенклатуру.

В частности, в ход идут FPV-дроны, артиллерия, минометы и корректируемые авиабомбы (КАБы).

Под обстрелами находятся также окрестности и соседние села.

Российскими обстрелами уничтожена почти вся критическая инфраструктура. У людей нет света, воды, газа, тепла.

При этом в Покровске остается около 7 тыс. человек. Для населения организованы точки раздачи воды и теплопункты, рассказал чиновник.

"Местами у нас работают точки раздачи воды и несколько теплопунктов. Но энергетики нет, газоснабжения нет, большого водоснабжения нет, ну и конечно, и теплоснабжения нет. Что касается количества людей, то в городе остается около 7 тысяч. Детишек, слава богу, нет", – сказал Добряк.