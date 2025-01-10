За сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Силы обороны остановили более четырех попыток оккупантов наступать и штурмовать их позиции на Покровском направлении. Активным враг также был на Кураховском, Торецком, Лиманском направлениях, а всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 161 боевое столкновение.

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Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также пункт управления БПЛА российских захватчиков. О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 10 января.

Агрессор совершил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетную атаку с применением трех ракет, а также 55 авиаударов, сбросив 76 КАБов. Кроме этого, произвел более 6000 обстрелов, из них 200 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2408 дронов-камикадзе.

Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Александровка, Волчанские Хутора, Садовод, Григоровка, Харнее, Песчаное, Куриловка, Боровская Андреевка, Зеленый Гай, Верхнекаменское, Майское, Дружба, Щербиновка, Сергеевка, Андреевка, Торецк, Константиновка, Темировка, Большая Новоселка, Херсон.

На Харьковском направлении ВСУ отразили две вражеские атаки в районах Старицы и Вочанска. На Купянском отражали восемь штурмов оккупантов недалеко от Западного, Кучеривки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении войска РФ атаковали 17 раз, пытались продвинуться вперед вблизи Зеленого Гая, Боровской Андреевки, Копанки, Твердохлебово, Макеевки, Грековки и Ивановки. А на Северском – один раз атаковали возле Белогоровки.

На Краматорском направлении было семь боеприкосновений в районах города Часов Яр и села Ступочки. На Торецком – 12 атак неподалеку от Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Сухой Яр, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасиловка, Новоандреевка и Новоезаветовка. На Кураховском направлении Силы обороны отразили 29 атак захватчиков на позиции у Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.

На Времевском направлении агрессор совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Янтарного, Времевки, Константинополя и Разлива. На Приднепровском – без успеха трижды штурмовал позиции ВСУ.

В операционной зоне на Курщине (РФ) украинские воины отразили 25 атак российских войск. При этом россияне нанесли 19 авиационных ударов с применением 31 КАБа, а также совершили 469 артиллерийских обстрелов собственных населенных пунктов и позиций Сил обороны.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях накануне враг штурмовых действий не проводил. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии РФ не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями агрессор с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, в британской разведке отметили, что основной фокус наступления армии РФ сосредоточен в центральной части фронта Донетчины. В частности, оккупанты захватили уже большую часть города Курахово, где продвигались с середины ноября 2024 года.

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