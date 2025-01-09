Разведка Британии оценила наступление ВСУ на Курщине и объяснила, на каком направлении фронта Россия концентрирует усилия. Карта

5 января 2025 года Вооруженные силы Украины совершили ограниченную бронетанковую атаку против российских позиций в Курской области. Эта операция прошла на фоне длительных атак российских и северокорейских войск на украинский выступ в этом регионе.

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Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании в соцсети X (Twitter). Отмечается, что атака на Курщине произошла в условиях, когда российские и северокорейские силы совершали постоянные наступления на этом направлении.

Несмотря на значительные потери, Россия за последние недели достигла лишь минимальных территориальных достижений.

В сводке разведки подчеркивается, что на востоке Украины основной фокус российских наступательных действий сосредоточен в центральной части Донецкой области. В частности, большая часть города Курахово уже захвачена, где продвижение оккупантов продолжается с середины ноября 2024 года.

Южнее Покровска российские войска смогли взять несколько сел, заняв позиции в 4 км к югу от города.

Аналитики отмечают, что центральная часть Донецкой области остается самой горячей точкой фронта. Именно здесь интенсивность боевых действий самая высокая.

"Центр Донецкой области продолжает оставаться нестабильным районом линии фронта на востоке Украины", – отмечают в минобороны Британии.

Напомним, Зеленский заявил, что Курская операция Вооруженных сил Украины – одна из самых больших украинских побед в войне с РФ. В то же время президент отметил, что необходимо продолжить давление на Москву, в частности санкциями, ведь российский диктатор Владимир Путин начнет думать о мире только тогда, когда его окружение скажет ему, что у него закончились деньги.

Ранее глава государства сообщил, что на Курщине военные КНДР потеряли уже около 4 тыс. людей. Участие в боях позволяет Северной Корее "дешево получать опыт, чтобы реэкспортировать войну – возможно, в Индо-Тихоокеанский регион", заявил Зеленский.

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