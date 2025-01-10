ВСУ обезвредили еще 1830 оккупантов и десятки единиц военной техники врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1830 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили на фронте 232 единицы ее военной техники и вооружения.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают примерно 804 930 захватчиков. Обновленные по состоянию на 10 января данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили три российских крылатых ракеты (всех 3017) и 71 беспилотник оперативно-тактического уровня (21 884).

Бойцы обезвредили 32 боевые бронированные машины (в общем 20 253), 24 артиллерийских системы (21 789), десять танков (9741) и три средства ПВО (1041) армии агрессора.

В металлолом воины превратили еще 86 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 33 473), три – спецтехники (3689).

В общем списке потерь ВС РФ в войне против Украины также есть 1260 уничтоженных РСЗО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон" уничтожили важную антенну связи и вывели из строя квадроцикл оккупантов. Потери врагу защитники нанесли на северной границе.

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