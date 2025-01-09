Уничтожена важная антенна связи: пограничники нанесли урон российским оккупантам на севере. Видео

Пограничники "Стальной границы" продолжают эффективно уничтожать врага с помощью ударных БПЛА. На этот раз украинские защитники нанесли урон российским захватчикам, разбив важную антенну связи оккупантов. Они также вывели из строя вражеский квадроцикл.

Видео дня

Видеозапись успешной атаки пограничников опубликована в Telegram-канале ГНСУ. Уудар был нанесен на северной границе, простирающейся украинским Полесьем.

На кадрах видна работа операторов БПЛА бригады "Стальная граница". Видео снято самим дроном.

В ролике показано, как БПЛА сначала "берет на мушку" цель, затем стремительно приближается к ней и наносит удар.

"Уничтожена антенна связи, которую противник использовал для координации действий своих подразделений", – рассказали в ГНСУ.

Кроме антенны, пограничники нанесли удар дроном по квадроциклу врага, разнеся его в щепки.

Как рассказывают в Генштабе, 15-й мобильный пограничный отряд "Стальная граница" создан как подразделение нового образца. Его структура, система управления и обучения построены с учетом стоящих перед Украиной вызовов.

Отряд формируется с учетом опыта ведения боевых действий во время российского вторжения в Украину. В составе подразделения персонал, участвовавший в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, границе с Россией.

В марте 2024 года 15 мобильный пограничный отряд ГНСУ "Стальная граница" указом президента Украины был отмечен почетным отличием "За мужество и отвагу".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно минометные расчеты бригады "Стальная граница" уничтожили российский блокпост. Благодаря нескольким точным выстрелам из 120-мм миномета российский блокпост прекратил свое существование.

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