Уничтожена важная антенна связи: пограничники нанесли урон российским оккупантам на севере. Видео
Пограничники "Стальной границы" продолжают эффективно уничтожать врага с помощью ударных БПЛА. На этот раз украинские защитники нанесли урон российским захватчикам, разбив важную антенну связи оккупантов. Они также вывели из строя вражеский квадроцикл.
Видеозапись успешной атаки пограничников опубликована в Telegram-канале ГНСУ. Уудар был нанесен на северной границе, простирающейся украинским Полесьем.
На кадрах видна работа операторов БПЛА бригады "Стальная граница". Видео снято самим дроном.
В ролике показано, как БПЛА сначала "берет на мушку" цель, затем стремительно приближается к ней и наносит удар.
"Уничтожена антенна связи, которую противник использовал для координации действий своих подразделений", – рассказали в ГНСУ.
Кроме антенны, пограничники нанесли удар дроном по квадроциклу врага, разнеся его в щепки.
Как рассказывают в Генштабе, 15-й мобильный пограничный отряд "Стальная граница" создан как подразделение нового образца. Его структура, система управления и обучения построены с учетом стоящих перед Украиной вызовов.
Отряд формируется с учетом опыта ведения боевых действий во время российского вторжения в Украину. В составе подразделения персонал, участвовавший в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, границе с Россией.
В марте 2024 года 15 мобильный пограничный отряд ГНСУ "Стальная граница" указом президента Украины был отмечен почетным отличием "За мужество и отвагу".
Как сообщал OBOZ.UA, недавно минометные расчеты бригады "Стальная граница" уничтожили российский блокпост. Благодаря нескольким точным выстрелам из 120-мм миномета российский блокпост прекратил свое существование.
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