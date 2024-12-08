Бойцы "Стальной границы" уничтожили российский блокпост. Видео
Украинские пограничники продолжают успешно уничтожать вражеские укрепления, приближая нашу победу. Так, недавно минометный расчет бригады "Стальная граница" нанесли очередной удар по позициям врага.
Об этом случае рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Они отметили, что удар был нанесен на Северной границе, простирающейся по украинскому Полесью.
"Несколько точных выстрелов из 120-мм миномета – и российский блокпост недалеко от Северной границы прекратил свое существование", – довольно лаконично прокомментировали в ГПСУ прекрасное видео.
Речь идет о 15-м мобильном пограничном отряде "Стальная граница". Это довольно новое формирование в составе Государственной пограничной службы, входящее в "Гвардию наступления".
"Стальная граница" формируется на новых началах, с учетом опыта ведения боевых действий во время российского вторжения в Украину. В составе подразделения персонал, участвовавший в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, границе с Россией.
Подразделение оснащено противотанковыми и артиллерийскими средствами, имеет группу аэроразведки и расчеты ПЗРК.
Как рассказывают в Генштабе, пятнадцатый мобильный пограничный отряд создан как подразделение нового образца. Его структура, система управления и обучения построены с учетом стоящих перед Украиной вызовов.
В марте этого года 15 мобильный пограничный отряд Госпогранслужбы указом президента Украины был отмечен почетным знаком "За мужество и отвагу".
Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор М-2". Стоимость вражеского ЗРК составляет 27 млн долларов.
А накануне в ГУР показали, как спецназовцы подразделения Артан уничтожают вражескую живую силу и военную технику на Запорожском направлении. Разведчики обнаруживают слабые места противника и наносят болезненные удары.
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