Бойцы 'Стальной границы' уничтожили российский блокпост. Видео

Украинские пограничники продолжают успешно уничтожать вражеские укрепления, приближая нашу победу. Так, недавно минометный расчет бригады "Стальная граница" нанесли очередной удар по позициям врага.

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Об этом случае рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Они отметили, что удар был нанесен на Северной границе, простирающейся по украинскому Полесью.

"Несколько точных выстрелов из 120-мм миномета – и российский блокпост недалеко от Северной границы прекратил свое существование", – довольно лаконично прокомментировали в ГПСУ прекрасное видео.

Речь идет о 15-м мобильном пограничном отряде "Стальная граница". Это довольно новое формирование в составе Государственной пограничной службы, входящее в "Гвардию наступления".

"Стальная граница" формируется на новых началах, с учетом опыта ведения боевых действий во время российского вторжения в Украину. В составе подразделения персонал, участвовавший в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, границе с Россией.

Подразделение оснащено противотанковыми и артиллерийскими средствами, имеет группу аэроразведки и расчеты ПЗРК.

Как рассказывают в Генштабе, пятнадцатый мобильный пограничный отряд создан как подразделение нового образца. Его структура, система управления и обучения построены с учетом стоящих перед Украиной вызовов.

В марте этого года 15 мобильный пограничный отряд Госпогранслужбы указом президента Украины был отмечен почетным знаком "За мужество и отвагу".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор М-2". Стоимость вражеского ЗРК составляет 27 млн долларов.

А накануне в ГУР показали, как спецназовцы подразделения Артан уничтожают вражескую живую силу и военную технику на Запорожском направлении. Разведчики обнаруживают слабые места противника и наносят болезненные удары.

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