Враг атаковал 50 раз на Покровском направлении, понес значительные потери: Генштаб ВСУ о ситуации 'на нуле'

С начала суток, 12 января, страна-оккупант давит на Покровском направлении. Всего враг провел там 50 атак, но понес значительные потери.

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В Генштабе ВСУ доложили о ситуации на передовой по состоянию на 22:00 12 января. Всего с начала суток произошло 124 боевых столкновения.

Отмечается, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

В Генштабе отметили воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 79-й пограничного отряда, 68-й отдельной егерской бригада имени Олексы Довбуша, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля врага, нанося ему весомых потерь в живой силе и технике.

В свою очередь, российские захватчики нанесли 28 авиационных ударов, применив 36 КАБ, два ракетных удара, задействовав две ракеты. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 985 дронов-камикадзе и совершили около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отражали четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань. Одно боеприкосновение еще продолжается. Ветеринарный противник атаковал НАРами.

В Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенных пунктов Копанки, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений вблизи Часова Яра и Ступочек, все боестолкновения уже завершены.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 50 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасиловка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное. До сих пор длится шесть боестолкновений. На Мирноград и Покровск враг сбрасывал КАБы.

Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении было обезврежено 376 окупантов, 184 из них – безвозвратно. Также уничтожены четыре единицы автомобильной техники, повреждены две пушки противника.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времевка и Ровнополь три боестолкновения – продолжаются.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 17 атак российских захватчиков. Противник совершил более 400 обстрелов, нанес 10 авиационных ударов, применив 11 КАБ.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января в ОСУО "Хортица" рассказали, что РФ уже не имеет значительного преимущества в живой силе и технике в Донецкой области. Во Временном Яру продолжаются городские бои, ВСУ успешно дают отпор врагу. А Покровские оккупанты пытаются обходить, а не идти напролом, потому что не имеют достаточно ресурсов для штурма города.

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