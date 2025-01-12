Враг потерял значительное преимущество в силе на Донетчине, но продолжает наступать: Трегубов рассказал о ситуации

В Часовом Яре на Донетчине идут городские бои, оккупанты пытаются двигаться на комбинат. Силы обороны Украины дают отпор противнику и преуспевают в этом. Покровск российские захватчики пытаются обходить, а не идти напролом, потому что уже не имеют большого преимущества в живой силе и технике.

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Об этом рассказал спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона 12 января. По его словам, во Часовом Яре продолжаются активные бои, однако украинские защитники успешно дают отпор агрессору.

"Тактика противника здесь достаточно проста – он пытается каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить снова. Поэтому у нас там уже довольно долгое время идут именно такие бои", – сказал спикер.

Виктор Трегубов также рассказал, что в настоящее время речь не идет о полуокружении Покровска.

На этом направлении оккупанты не лезут напролом, а пытаются обходить по малым населенным пунктам, чтобы обрезать логистические цепочки.

"Это логическая тактика, но то, что они ее применяют, свидетельствует о том, что у них сейчас нет сильного преимущества в живой силе и технике, которая у них была раньше, когда они просто лезли напролом", – информировал майор.

По словам Трегубова, оккупационная армия России в сутки теряет более 1500 человек, большинство – именно в Донецкой области.

Только за прошедшие сутки россияне потеряли 1298 военных на направлении ответственности "Хортицы".

"Вы видите какой это процент. Также за сутки враг потерял четыре танка, девять бронемашин, 16 орудий и минометов, 46 авто, 41 единицу спецтехники, два средства РЭБ, 106 укрытий, два пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов. И это еще относительно небольшие показатели, если сравнивать с другими днями", – добавил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 декабря, за прошедшие сутки потери РФ на фронте достигли около 1750 захватчиков. Также обезврежены 175 единиц военной техники и вооружения врага.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер 48-й ОАБр Богдан Петренко рассказал, что оккупанты не прекращают атаковать в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Цель противника – перерезать логистические пути ВСУ.

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