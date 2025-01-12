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Войска РФ пытаются перерезать логистику: в ВСУ рассказали о боях на западе Донетчины

София Закревская
War
2 минуты
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Войска РФ пытаются перерезать логистику: в ВСУ рассказали о боях на западе Донетчины

Российские оккупационные войска не прекращают атаковать позиции украинских военных в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Там враг пытается перерезать логистические пути Сил обороны Украины.

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Ситуация в районе поселка остается стабильно тяжелой. Об этом в эфире "Суспільне. Студія" рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Богдан Петренко.

"Враг не оставляет попыток атаковать, совершать штурмовые действия с целью расширения своего контроля, проводит атаки с целью контроля над логистическими путями, которые находятся в зоне нашей ответственности. Такие попытки происходят не первую неделю и не первый месяц, и это говорит о большой эффективности сопротивления, которое осуществляют Силы обороны против превосходящих сил противника", – подчеркнул он.

Ранее это направление в Генштабе ВСУ называли Времевским, однако в последних сводках фигурирует другое название – Новопавловское.

Войска РФ пытаются перерезать логистику: в ВСУ рассказали о боях на западе Донетчины

По словам Петренко, основные попытки россиян продвинуться проходят к северо-западу и к югу от Великой Новоселки – там, где находятся сегодня логистические пути. Время от времени враг совершает механизированные штурмы, но в большинстве своем войска РФ работают малыми тактическими группами.

"Технику используют исключительно для подвоза на определенный участок. Она там "спешивается", пытается пройти в серую зону для того, чтобы подойти к нашим опорным пунктам. Но на всех этих этапах происходит огневой контроль Сил обороны, чтобы исключить подходы противника к нашим опорным пунктам", – сказал военный.

Он добавил, что свою пехоту россияне не жалеют и идут вперед прямо по трупам.

"Достаточно распространена картинка, когда одна штурмовая группа продвигается по посадке, и для того, чтобы продвинуться, им приходится переступать через тела своих предшественников, для того, чтобы стать потом предшественниками для тех, кто будет идти по ним", – отметил представитель 48-й ОАБр.

Войска РФ пытаются перерезать логистику: в ВСУ рассказали о боях на западе Донетчины

Как сообщал OBOZ.UA, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что Россия продолжает свое наступление, определив одним из приоритетов Покровское направление. Враг стремится окружить Покровск или по крайней мере обойти его с юга, а Торецк – с севера, чтобы выйти на админграницу Донецкой области.

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