Войска РФ пытаются перерезать логистику: в ВСУ рассказали о боях на западе Донетчины

Российские оккупационные войска не прекращают атаковать позиции украинских военных в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Там враг пытается перерезать логистические пути Сил обороны Украины.

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Ситуация в районе поселка остается стабильно тяжелой. Об этом в эфире "Суспільне. Студія" рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Богдан Петренко.

"Враг не оставляет попыток атаковать, совершать штурмовые действия с целью расширения своего контроля, проводит атаки с целью контроля над логистическими путями, которые находятся в зоне нашей ответственности. Такие попытки происходят не первую неделю и не первый месяц, и это говорит о большой эффективности сопротивления, которое осуществляют Силы обороны против превосходящих сил противника", – подчеркнул он.

Ранее это направление в Генштабе ВСУ называли Времевским, однако в последних сводках фигурирует другое название – Новопавловское.

По словам Петренко, основные попытки россиян продвинуться проходят к северо-западу и к югу от Великой Новоселки – там, где находятся сегодня логистические пути. Время от времени враг совершает механизированные штурмы, но в большинстве своем войска РФ работают малыми тактическими группами.

"Технику используют исключительно для подвоза на определенный участок. Она там "спешивается", пытается пройти в серую зону для того, чтобы подойти к нашим опорным пунктам. Но на всех этих этапах происходит огневой контроль Сил обороны, чтобы исключить подходы противника к нашим опорным пунктам", – сказал военный.

Он добавил, что свою пехоту россияне не жалеют и идут вперед прямо по трупам.

"Достаточно распространена картинка, когда одна штурмовая группа продвигается по посадке, и для того, чтобы продвинуться, им приходится переступать через тела своих предшественников, для того, чтобы стать потом предшественниками для тех, кто будет идти по ним", – отметил представитель 48-й ОАБр.

Как сообщал OBOZ.UA, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что Россия продолжает свое наступление, определив одним из приоритетов Покровское направление. Враг стремится окружить Покровск или по крайней мере обойти его с юга, а Торецк – с севера, чтобы выйти на админграницу Донецкой области.

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