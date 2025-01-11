'Рано или поздно силы врага закончатся': майор Гетьман оценил вероятность оккупации Покровска и угрозы для Днепра

Россия продолжает свое наступление, определив одним из приоритетов Покровское направление. Враг стремится окружить Покровск или по крайней мере обойти его с юга, а Торецк – с севера, чтобы выйти на админграницу Донецкой области.

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Однако, учитывая, что человеческий ресурс в РФ не безграничнен, а потери россияне несут значительные, даже гипотетический захват Покровска не создаст угрозы для Днепра. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Россия сейчас делает все, что может, чтобы полностью захватить Донецкую область. Важную роль в этом замысле играет продвижение врага на Покровском направлении.

"Сейчас его задача – выйти на административные границы Донецкой области, а также окружить Покровск или как минимум обойти его с юга, а Торецк – с севера. Это достаточно очевидные вещи, и они это делают уже не первый месяц. Продвигаются на небольшие расстояния, но все равно продвигаются. Мы держим оборону и отходим с боями", – подчеркнул Гетьман.

Он отметил, что, пытаясь спрогнозировать дальнейшее развитие событий, важно воздерживаться от чрезмерного оптимизма или пессимизма. И учитывать, что "рано или поздно силы врага закончатся".

"Прогнозы можно делать, но, во-первых, крайне осторожно, во-вторых – не впадать в крайности. Что я имею в виду? Вряд ли мы сможем организовать какой-нибудь мощный контрудар на Покровском направлении, отодвинуть врага километров на сто. И даже если врагу удастся пройти через Покровск, никаких "дверей" на Днепр это не откроет", – утверждает ветеран.

Он, в частности, подверг критике тех, кто прогнозирует ускорение продвижения оккупантов в случае, если падет Покровск.

"Разговоры о том, что, мол, при условии взятия Покровска враг сможет продвигаться чуть ли не на десятки километров в день, это ни о чем. Людям, озвучивающим такие апокалиптические прогнозы, я хотел бы задать один вопрос: на основании чего вы делаете такие выводы? Что вам известно о количестве сил, средств и т.п.?Если вы делаете заявления, вы должны опираться на определенный фактаж. Если же его нет, то речь идет о "справочнике с потолка", – отметил Гетьман.

Напомним, ранее в этот день в ОСГВ "Хортица" опровергли информацию об оккупации Курахово россиянами. О захвате города заявили в проекте DeepState, обозначив Курахово на карте как оккупированную территорию.

В ОСГВ "Хортица" уверяют, что украинские воины еще удерживают позиции в черте города, что не дает оснований для утверждений о его потере.

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