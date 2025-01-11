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ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО 'Хортица' опровергли информацию об оккупации города россиянами

В ночь на 11 января проект Deep State обновил карты боевых действий, обозначив город Курахово на Донетчине как оккупированный российскими войсками. Однако в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" уверяют, что о полной оккупации речь пока не идет.

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Такое заявление сделал в эфире "Общественного" спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что украинские воины до сих пор удерживают некоторые позиции в пределах Курахово.

На фоне заявления Deep State об оккупации россиянами Курахового в ОСУО "Хортица" выступили с опровержением сообщений о потере города.

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на входящей в город Курахово ТЭС, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебенку. Это необходимо признать... Поскольку украинские войска еще удерживают позиции в черте города, о каком-то оставлении мы говорить не можем", – заявил Трегубов.

Тем временем аналитики Deep State утверждают, что Курахово россиянам удалось оккупировать полностью.

ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами
ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами
ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами

А из  утренней сводки Генерального штаба ВСУ 11 января исчезло Кураховское направление. Город Курахово, а также расположенные рядом Дачное, Ясиново и Янтарное отныне отнесены к Покровскому направлению.

Также на картах Deep State отображено продвижение российских войск в районе населенного пункта Шевченко вблизи Курахово.

ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами
ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами

Имели захватчики успехи, по данным аналитиков, и в районе Соленого на Покровском направлении.

ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами
ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами

Также россиянам удалось продвинуться вблизи Новоселки на Новопавловском направлении.

ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами
ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об оккупации города россиянами

Напомним, накануне по всей линии фронта, по данным Генштаба, произошло 213 боевых столкновений за сутки. Самые активные бои шли на Покровском и Лиманском направлениях, однако наступает и пытается прорвать украинскую оборону российская армия практически везде.

За эти попытки платят оккупанты немало. Только за сутки 10 января ВСУ отменили 1570 захватчиков. Также уничтожены около 200 единиц военной техники и вооружений россиян, в том числе 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 74 БпЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 3 единицы специальной техники.

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