ВСУ удерживают позиции в Курахово: в ОСУО 'Хортица' опровергли информацию об оккупации города россиянами

В ночь на 11 января проект Deep State обновил карты боевых действий, обозначив город Курахово на Донетчине как оккупированный российскими войсками. Однако в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" уверяют, что о полной оккупации речь пока не идет.

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Такое заявление сделал в эфире "Общественного" спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что украинские воины до сих пор удерживают некоторые позиции в пределах Курахово.

На фоне заявления Deep State об оккупации россиянами Курахового в ОСУО "Хортица" выступили с опровержением сообщений о потере города.

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на входящей в город Курахово ТЭС, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебенку. Это необходимо признать... Поскольку украинские войска еще удерживают позиции в черте города, о каком-то оставлении мы говорить не можем", – заявил Трегубов.

Тем временем аналитики Deep State утверждают, что Курахово россиянам удалось оккупировать полностью.

А из утренней сводки Генерального штаба ВСУ 11 января исчезло Кураховское направление. Город Курахово, а также расположенные рядом Дачное, Ясиново и Янтарное отныне отнесены к Покровскому направлению.

Также на картах Deep State отображено продвижение российских войск в районе населенного пункта Шевченко вблизи Курахово.

Имели захватчики успехи, по данным аналитиков, и в районе Соленого на Покровском направлении.

Также россиянам удалось продвинуться вблизи Новоселки на Новопавловском направлении.

Напомним, накануне по всей линии фронта, по данным Генштаба, произошло 213 боевых столкновений за сутки. Самые активные бои шли на Покровском и Лиманском направлениях, однако наступает и пытается прорвать украинскую оборону российская армия практически везде.

За эти попытки платят оккупанты немало. Только за сутки 10 января ВСУ отменили 1570 захватчиков. Также уничтожены около 200 единиц военной техники и вооружений россиян, в том числе 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 74 БпЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 3 единицы специальной техники.

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