Враг атаковал по всей ширине фронта: всего за сутки произошло 213 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях и пытается прорвать оборону ВСУ. Всего в течение суток на фронте было зафиксировано 213 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия наблюдались на Покровском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 января.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 17 авиаударов, сбросив 39 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 218 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1942 дрона-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое Донецкой области; Пятихатки, Веселянка, Приморское, Степногорск, Малокатериновка, Новояковлевка Запорожской области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава и две радиоэлектронной станции борьбы российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеривки, Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоолександр Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки боевых столкновений не произошло.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1570 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 74 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 3 единицы специальной техники.

Напомним, на Курщине продолжается операция Сил обороны Украины. Украинские воины провели контратаки в районах населенных пунктов Бердино и Кругленькое, россияне имели незначительное продвижение на востоке и северо-востоке от Суджи.

Ранее в ISW заявили, что российские элиты и топ-силовики все больше озабочены сроками, которые Путин установил для окончания войны. Аналитики отмечают, что они возмущены "полумерами" и требуют усилить агрессию, а не искать выхода путем переговоров.

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