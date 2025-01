Российские элиты и топ-силовики все больше озабочены сроками, которые Путин установил для окончания войны, и хотят жестких действий – ISW

Элиты и высокопоставленные сотрудники служб безопасности РФ якобы разочарованы попытками диктатора Владимира Путина вести полномасштабную войну против Украины "полумерами". Они выразили "обеспокоенность" сроками, которые тот установил для ее окончания, и требуют усилить агрессию, а не искать выход путем переговоров.

То есть это кремлевское окружение, как и его главарь, не заинтересовано в мирном урегулировании войны путем диалога в ближайшем будущем, отметил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Но и заявленная россиянами диагностика "основной проблемы" ведения боев неверна, поскольку именно неспособность РФ восстановить маневр на поле боя, а не нехватка каких-либо ресурсов, является основным фактором неудач путинской армии, все еще верящей в стратегию "Киев за три дня".

В сводке ISW за 9 января рассказывается о недавней публикации оппозиционного медиа Meduza, которое ссылается на источники в так называемой администрации Путина, госдуме и более широком российском федеральном правительстве, а также в региональных органах власти страны-агрессора. Говорится, что эта элита "все больше разочаровывается и устает" от ожидания окончания войны и все больше "беспокоится" о долгосрочном влиянии западных санкций на экономику РФ.

По словам некоторых источников, у российского правительства ныне нет четкого видения "послевоенной России", а окончание войны может быть "критическим" для администрации российского диктатора, если та не сможет определить "четкую повествовательную и политическую основу для российского общества".

При этом российские топ-силовики очень "разочарованы" нехваткой "достаточных" сил и средств для ведения войны. Они считают, что Путин должен провести открытую мобилизацию и полностью перевести общество и экономику РФ на военные рельсы.

Они, похоже, оценивают, что России необходимо ужесточить войну против Украины, а не искать выход путем переговоров. И в отчете Meduza предполагается: они в итоге могут открыто признать, что российские военные не добиваются значительных территориальных "успехов", пропорциональных их потерям в живой силе и технике.

Аналитики же напомнили, что до сих пор командование ВС РФ мирилось с непомерными потерями личного состава в обмен на хотя бы тактически значимые успехи, и теория "победы" Путина как раз основана на принятии таких потерь до тех пор, пока его армия продолжает продвигаться вперед на фронте. Однако среднесуточные российские наступления замедлились примерно на девять квадратных километров в декабре 2024 года после трех месяцев подряд увеличения захвата территорий и потерь живой силы в сентябре, октябре и ноябре 2024-го. Поэтому российское военное командование может быть менее готово, чем Путин, нести такие высокие потери, если темпы продвижения их войск продолжат замедляться.

"При этом российские военные и силовые структуры, похоже, не готовы отказаться от войны из-за этих потерь, а вместо этого выступают за то, чтобы Путин активизировал военные усилия России, призвав к дополнительному частичному призыву резервистов и официальному решению о переходе на военное положение, вероятно, в надежде на то, что поле боя будет "затоплено" их живой силой и техникой", – пишет ISW.

Там продолжают оценивать, что Путин сопротивляется проведению частичной открытой мобилизации, поскольку такие решения были бы крайне непопулярны среди россиян и еще больше обострили бы нехватку рабочей силы и экономику России.

"Остается неясным, удастся ли этой группе российских военных и силовиков убедить Путина принять более радикальные меры для удовлетворения потребностей солдат в войне против Украины. Хотя растущие потери личного состава и проблемы с выполнением целей добровольного набора могут заставить РФ провести недобровольный частичный призыв резервистов в ближайшем будущем", – считают в ISW.

По словам аналитиков, сообщенный российской элитой диагноз "основной" проблемы с ведением войны Россией неточен, поскольку ее неспособность восстановить маневр на поле боя, а не нехватка живой силы, является основным фактором, обусловливающим относительно медленные темпы продвижения оккупантов.

Российские же топ-силовики якобы обеспокоены способностью Путина добиться своих территориальных требований – формального признания контроля над всей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, включая те части, которые ВС РФ в настоящее время не оккупировали – в возможных будущих переговорах, и они сосредоточены на создании "образа победы" в послевоенной России.

Этот акцент в сочетании с заявленным желанием усилить агрессию еще больше указывает на то, что российские элиты поддерживают желание диктатора вести переговоры только на условиях, продиктованных Кремлем, и добиться значительной победы, чтобы оправдать войну перед российским обществом.

"Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля неоднократно указывали, что Россия не желает вести добросовестные переговоры или участвовать в значимых мирных переговорах, за исключением условий, которые равносильны полной капитуляции Украины. Российская элита скорее продолжит поддерживать эти его требования, нежели участвовать в значимых переговорах", – предостерег ISW от веры в нынешние и будущие "добрые" намерения российской элиты.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подчеркнул, что Россия не стремится к серьезным переговорам относительно окончания войны. Напротив, Кремль пытается накопить ресурсы, чтобы вести войну до 2027 года, о чем свидетельствуют и заявления диктатора Путина, и работа военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

