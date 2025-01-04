Путин не хочет переговоров: в ЦПД сказали, как долго РФ планирует воевать с Украиной

Страна-агрессор Россия на самом деле не стремится к серьезным переговорам относительно завершения конфликта. Кремль наоборот пытается накопить ресурсы, чтобы вести войну до 2027 года.

Видео дня

Об этом свидетельствуют не только заявления диктатора Владимира Путина, но работа военно-промышленного комплекса РФ. Об этом в эфире "Еспресо" сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия не стремится к серьезным переговорам. Я анализирую не только заявления Путина, но и работу военно-промышленного комплекса, экономический потенциал и акценты, которые делаются на оборону и продолжение интенсивной войны на протяжении 2025 года, а также попытки накопить ресурсы и распределить его таким образом, чтобы они могли воевать до 2027 года", – заявил он.

По словам Коваленко, в Кремле хотели бы переговоров об Украине, но без Украины. Для этого Россия использует разные конструкции о нелегитимности.

"Они думали, что так получится с Дональдом Трампом. Путину, видимо, не нравится позиция Владимира Зеленского, поэтому он пытается вести переговоры без него. Россияне делают все возможное, чтобы сорвать процесс и обвинить в этом Украину, готовя ресурсы для продолжения войны. Надеюсь, что эти ходы предусмотрены не только нами, но и новой администрацией Дональда Трампа и Европейским Союзом", – объяснил руководитель ЦПИ.

Он добавил, что российская концепция размытых конструкций направлена на усложнение или вообще невозможность какого-либо переговорного процесса.

По его мнению, заставить Путина вести переговоры можно только через силу и поддерживающих его действия союзников, в частности Китай. Если в этот процесс удастся вовлечь Пекин и он будет не на стороне Москвы, тогда риторика россиян изменится, ведь они не смогут продолжать интенсивную войну без помощи в обходе санкций и поддержки их ВПК.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в правительстве Германии, как пишет Bild, считают, что Кремль может завершить войну 2025 года. Одна из причин, подталкивающая Москву к такому решению, это стремительное ухудшение экономики страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!