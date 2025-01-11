Окончание войны за 100 дней и открытие 'дверей' Покровска: военный эксперт объяснил нюансы

В будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа заявили, что глава Белого дома постарается решить вопрос с войной в Украине в течение 100 дней с момента инаугурации. Возможно ли это с сугубо военной точки зрения? К сожалению, такие обещания в большей степени выглядят как политическая игра. Они не более реалистичны, чем заявление закончить войну за 24 часа, которое в свое время сделал Трамп.

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Украина получит последний транш военной помощи от администрации Байдена – 500 миллионов долларов. Много это или мало? Это стоимость половины зенитно-ракетного комплекса Patriot, который стоит миллиард. Впрочем, эта помощь крайне необходима украинским защитникам. Что касается текущей ситуации на фронте, то, несмотря на все сложности, захват Покровска, если это произойдет, не откроет никаких "дверей" врагу, в частности на город Днепр.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Будущий спецпредставитель по вопросам Украины и России в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп стремится найти решение относительно войны в Украине в течение первых 100 дней своего президентства. Считаете ли вы, что существует сугубо военная возможность закончить войну за 100 дней?

– Мне кажется, что это определенная игра со стороны новой администрации США. Сначала там обещают закончить войну через 24 часа, потом говорят про полгода для того, чтобы только заставить Путина сесть за стол переговоров, а теперь обещают закончить войну. Когда подобные вещи говорит блогер, просто пытающийся развлечь публику, – это одно, но когда об этом говорят официальные представители лидера самой мощной страны мира, это уже совсем другое.

Что с вами происходит? У вас эйфория, потому что вы будете управлять такой большой страной, как Соединенные Штаты? Но это прежде всего политическая ответственность. Хорошо, а если за сто дней вы войну не остановите, что дальше? Сгореть со стыда? Обычно в цивилизованном мире, если определенный деятель что-то обещает, а потом этого не происходит, он уходит в отставку. В противном случае это просто болтовня, на которую не стоит реагировать, даже если такие заявления делает уважаемый человек.

– США выделяют Украине еще 500 миллионов долларов военной помощи – это последняя часть помощи от администрации Байдена. Также стало известно, что за все время существования формата "Рамштайн" союзники нашей страны оказали помощь на общую сумму 126 миллиардов долларов. Считаете ли вы, что этот последний транш на 500 миллионов может оказать существенное влияние на сегодняшнюю ситуацию на фронте?

– Нет, существенно повлиять он не может. Да, 500 миллионов – это очень большие деньги для обычного человека, но для армии, для ведения боевых действий это не такие деньги, которые могут что-то существенно решить. Конечно, мы очень благодарны за эту помощь. Это не 3 копейки, это очень важно.

– Действительно, мы не знаем, какое именно вооружение могут получить Силы обороны на эту сумму, но можем ли мы надеяться, что украинская армия благодаря этой помощи сможет, по крайней мере, удержать фронт в ближайшие месяцы?

– Давайте говорить так: 500 миллионов долларов – это стоимость половины зенитно-ракетного комплекса Patriot, он стоит миллиард. Правда, российский С-400 стоит 1,2 млрд долларов, они на 20% превзошли по цене Patriot. Так что сами считайте, много это или мало.

– Могли бы вы оценить текущую ситуацию на фронте, в частности на Покровском направлении? На карте боевых действий видно, что враг пытается продвигаться и здесь, и на других направлениях на востоке Украины. По вашим оценкам, как долго продлится это наступление? Когда у врага кончатся силы?

– Рано или поздно силы врага закончатся. Пока его задача – выйти на административные границы Донецкой области, а также окружить Покровск или по меньшей мере обойти его с юга, а Торецк – с севера. Это достаточно очевидные вещи, и они это делают уже не первый месяц. Продвигаются на небольшие расстояния, но все равно продвигаются. Мы держим оборону и отходим с боями.

– Следовательно, в сложившейся ситуации делать прогнозы – неблагодарное дело.

– Прогнозы можно делать, но, во-первых, крайне осторожно, во-вторых, не впадать в крайности. Что я имею в виду? Вряд ли мы сможем организовать какой-то мощный контрудар на Покровском направлении, отодвинуть врага километров на сто. И даже если врагу удастся пройти через Покровск, никаких "дверей" на Днепр это не откроет.

Разговоры, что, мол, при условии взятия Покровска враг сможет продвигаться чуть ли не на десятки километров в день, это ни о чем. Людям, которые озвучивают такие апокалиптические прогнозы, я хотел бы задать один вопрос: на основании чего вы делаете такие выводы? Что вам известно о количестве сил, средств? Если вы делаете заявления, вы должны опираться на определенный фактаж. Если же его нет, то речь идет о прогнозах "с потолка".