Генштаб: на Курщине продолжаются бои, под Покровском – горячо

Украинские силы обороны продолжают сдерживать агрессию русских войск, истощая их боевой потенциал и срывая планы на дальнейшее наступление. Только за сегодняшние сутки произошло 157 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 11 января. Враг нанес 11 авиационных и один ракетный удар, применил 20 управляемых авиационных бомб (КАБ) и 751 дрон-камикадзе, совершив около 4000 обстрелов населенных пунктов и украинских позиций.

На Харьковщине российские террористы попытались прорваться возле Казачьей Лопани, но потерпели неудачу.

На Купянском направлении оккупанты атаковали 16 раз в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового. Три боя все еще продолжаются.

Лиманское направление остается горячей точкой, где украинские воины отразили 19 штурмов возле Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг пытался вытеснить украинских защитников с позиций в районе Белогоровки.

Бои на Краматорском направлении до сих пор продолжаются вблизи Временного Яра и Ступочек, где противник совершил 22 атаки.

Под Торецком враг шесть раз штурмовал позиции ВСУ, а одно столкновение еще не завершилось.

Наиболее ожесточенные бои происходят под Покровском. Российские оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации 63 раза пытались прорвать украинскую оборону. вражеских ударов управляемыми авиабомбами пострадали Покровск и Новопавловка.

Сегодня украинские силы ликвидировали 189 российских захватчиков, еще 188 ранены. Уничтожены один танк, два бронетранспортера, три автомобиля и антенна БпЛА.

На Новопавловском направлении захватчики пытались пять раз атаковать позиции сил обороны в районах Новоселки и Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 17 вражеских штурмов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб отметил профессионализм и отвагу бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады, 100-й механизированной бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, наносящих противнику значительные потери в живой силе и технике.

Напомним, украинские военнослужащие на территории Курской области взяли в плен двух военных из КНДР. Раненые боевики были доставлены в Киев. Впоследствии стало известно, что солдаты из Северной Кореи дают показания следователям Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, это уже не первые корейцы, попавшие в плен в Курской области. В конце декабря прошлого года бойцы Сил обороны Украины захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего на стороне РФ.

Позже стало известно, что солдат из КНДР скончался на следующий день после попадания в плен. Причиной его смерти стали тяжкие ранения.

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