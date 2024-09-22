Оккупанты проводят наступательные операции в Донецкой области, но получают отпор: в ISW оценили, есть ли продвижение у врага. Карта

Российские войска продолжают наступление на Донбассе. Однако на большинстве направлений к подтвержденным продвижениям эти попытки не привели: украинские воины отбивают атаки.

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Также враг в последние дни прибег к нескольким довольно крупным механизированным штурмам, в частности на Кураховском и Времьевском направлениях. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

20 и 21 сентября российские войска продолжали наступательные операции в районе Выемки, восточнее Северска. Однако подтвержденных продвижений у них не было.

Также за последние два дня безрезультатными оставались попытки россиян продвинуться в районе Часова Яра. По данным Генштаба ВСУ, атаки оккупанты совершили как непосредственно у самого города, так и у Калиновки и в направлении Майского (к северо-востоку от Часова Яра), у Ивановского и Андреевки (на юго-востоке), а также возле Белой Горы (на юге от города).

Украинские воины констатируют, что в этом направлении россияне преимущественно выдвигаются на штурмы на багги, мотоциклах и вездеходах. К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за значительных потерь в военной технике.

В то же время в районе Торецка россиянам удалось достичь незначительных продвижений. Подвержены определенные успехи оккупантов в центре города (сами россияне уверяют, что продвинулись также вдоль улиц Дружбы и Ивана Карабица в центральной части Торецка). Также зафиксировано присутствие оккупационных сил в центре Леонидовки, юго-западнее Торецка.

За последние два дня захватчики продолжали наступать в районе Дачного, близ Нелиповки, возле Торецка и в направлении Щербиновки.

Что касается Покровского направления, там продолжалось российское наступление на востоке и юго-востоке от Покровска. Российские пропагандисты заявляли о продвижении к востоку от города на 1,24 км вглубь и 2,3 км в ширину к западу и юго-западу от Гродовки, а также оккупантам удалось дойти до восточной окраины Николаевки (на западе от Гродовки).

В то же время, к югу от Покровска, по заявлениям пропагандистов РФ, оккупантам якобы удалось продвинуться на 850 м к западу от города Украинск и захватить шахту "Селидовская".

Никаких подтверждений этих "успехов" аналитики не нашли.

В целом 20-21 сентября российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Зеленого Поля, Красного Яра и Гродовки и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Сухого Яра, Мариновки, Михайловки, Селидово, Миролюбовки. Желанного Первого, Цукурино и Горняка.

И, по данным одного из российских источников, 20 сентября оккупанты якобы прекратили фронтальные атаки на украинские позиции, перейдя вместо этого к попыткам окружить защитников и захватить таким образом территории. В частности, речь идет о районе Горняка и Селидово.

Продолжаются упорные бои и на западе от оккупированного с 2014 года Донецка. В этом районе 21 сентября россияне продолжали наступательные действия без подтвержденных результатов.

В частности, на Кураховском направлении оккупанты 19 сентября устроили усиленный механизированный штурм в районе Максимильяновки (соответствующие кадры 20 сентября публиковали украинские воины). В рамках штурма враг применил 52 единицы бронетехники, совершив 24 попытки прорыва украинской обороны.

46 отдельная аэромобильная бригада, удерживающая позиции на этом направлении, заявила об уничтожении восьми танков и БМП, четырех БТРов, одного МТЛБ, а также мотоцикла. Еще четыре российских БМП получили повреждения. Потери врага в живой силе составили 72 человека.

ISW не нашла доказательств того, что российские силы смогли продвинуться в ходе этого механизированного штурма в районе Максимильяновки.

В то же время, оккупантам удалось продвинуться на востоке населенного пункта Гострое в результате усиленного механизированного штурма размером в батальон 12 сентября. Поэтому, предполагают аналитики, российское военное командование может прийти к выводу, что продолжение относительно крупных механизированных штурмов в этом районе поможет российским войскам быстрее продвигаться к Курахово – несмотря на то, что на протяжении всей полномасштабной войны российские войска регулярно демонстрировали неспособность проводить эффективные механизированные штурмы.

20 и 21 сентября российские войска также вели наступательные действия в районе Георгиевки и Александровки и в направлении Дальнего.

На Кураховском направлении действуют подразделения российского 33-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии).

Механизированные наступления оккупанты совершили на Времьевском направлении. 20 сентября в сети появилось видео, зафиксировавшее продвижение подразделений 5 российской танковой бригады к северо-востоку от Пречистовки (к западу от Угледара) во время механизированного штурма размером во взвод. А 21 сентября 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада ВСУ, действующая юго-западнее Донецка, опубликовала кадры, на которых видно, как подразделения бригады отражают механизированную российскую атаку размером в батальон близ Константиновки. В ходе штурма оккупанты задействовали 35 бронемашин с десантом и девять танков.

"В ходе боя наши воины уничтожили 5 бронемашин с десантом. В боевых порядках врага началась паника, техника начала отступать. 28 оккупантов в этой атаке было ликвидировано, еще 22 – получили ранения", - рассказали в 79 ОДШБр о результатах боя.

Аналитики ISW также не нашли подтверждения продвижений россиян по причине этого штурма.

По данным ISW, 20 и 21 сентября российские войска продолжали наступательные действия вблизи Константиновки, Екатериновки, Богоявленки, Угледара, Новоукраинки и Пречистовки.

Известно, что вблизи Пречистовки действуют подразделения 40 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, а также операторы дронов неустановленного подразделения 29 общевойсковой армии.

Напомним, ранее в ISW рассказывали, что происходит на Курщине и какие силы Россия бросила на контратаки.

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