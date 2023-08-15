Оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Луганской области и запугивают родителей школьников в Херсонской области – Генштаб

В Луганской области оккупанты продолжают проведение скрытой мобилизации. Так называемая "власть" обязала всех сотрудников государственных предприятий пройти медкомиссию и встать на военный учет.

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На Херсонщине же захватчики внедряют российские программы в школах и запугивают родителей школьников, которые не хотят отдавать туда своих детей. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной 15 августа.

Российские оккупанты на временно захваченной Луганщине продолжают проведение скрытой мобилизации. В настоящее время бросить на фронт готовятся мужчин, работающих на государственных предприятиях.

"С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет", – рассказали в Генштабе .

На оккупированной части Херсонщины россияне продолжают интегрировать местное население в свое культурно-образовательное пространство. В зоне особого внимания – местные школы.

"В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморье. С целью принуждения учащихся к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административной ответственностью за пропуски учебного процесса", – говорится в сообщении.

Напомним, утром в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В настоящее время ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом захватчики несут потери. Так, накануне, 14 августа, украинские воины ликвидировали еще 540 наемников и 314 вертолет войск РФ. Особенно тщательно защитники "демилитаризируют" российскую артиллерию: за сутки было уничтожено 29 вражеских артсистем, а также три комплекса ПВО.

Безвозвратные потери России в живой силе к утру 15 августа достигли 254 920 человек.