Оккупанты проводят уроки в школах на захваченных территориях Украины: в ЦНС объяснили цель врага

Для пропагандистской "обработки" украинских детей на временно оккупированных территориях нашего государства Россия начала привлекать оккупантов из рядов вражеской армии. Также в качестве "наставников" по украинским школам в оккупации гастролируют так называемые "добровольцы", которые проводят для детей "уроки о войне".

Ключевыми предметами в школах на ТОТ ныне определен русский язык и историю, кое-где они вытеснили точные науки типа математики, физики и химии. Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

"Колаборанты начали активно привлекать военных и "добровольцев" российской армии для промывки мозгов детей и воспитания в них патриотов России. Поэтому недавно боевики группировки "Днепр" провели лекцию посвященную войне ученикам Новософиевской школы на временно оккупированной Херсонщине. Такие "лекции" далеко не единичные случаи, а скорее уже системные мероприятия", – говорится в сообщении.

В то же время основной акцент оккупанты делают на уроки русского языка и искривленной в соответствии с кремлевскими нарративами истории. Их дети вынуждены учить даже цене урезания преподавания других предметов.

"Сейчас в школах на оккупированных территориях основными предметами являются русский язык и история. Дети целыми днями вынуждены изучать подвиги воевавших дедов и великий русский "язык". О математике, физике или химии иногда и речь не идет, ведь здесь критически не хватает кадров для учебных заведений. Речь прежде всего об учителях старших классов и представителях администрации учебных заведений. Все потому, что большинство педагогов на оккупированных территориях отказываются сотрудничать с оккупационными властями", – подчеркнули в Центре.

Что касается руководства школ, туда захватчики назначают не профессиональных людей, а тех, кто поддерживает российскую оккупацию.

"А еще оккупанты не стесняются ставить на должности директора школы или заместителя по учебной части бывших лаборантов или даже дворников. Напоминаем всем коллаборантам — за сотрудничество с оккупационными властями вы будете осуждены в соответствии с действующим законодательством Украины. Призываем сообщать об оккупантах, коллаборантах и российских войсках всю известную тебе информацию на анонимный чат-бот по ссылке", – обратились к украинцам на ТОТ представители Центра национального сопротивления.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты принудительно выселяют украинцев из Голой Пристани, Коханей и Гладковки. Людям при этом не разрешают брать с собой ничего кроме ручной клади. А в их дома селят россиян. Эта давняя практика Москвы, направленная на изменение этнического состава порабощенных территорий, является одним из признаков геноцида.