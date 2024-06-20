Оккупанты прятались в гражданской застройке: пограничники поразили вражеский расчет БПЛА. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов на поле бое. Защитники ликвидируют вражескую силу с помощью беспилотников.

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Накануне бойцы ГПСУ поразили вражеский расчет БПЛА. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Аэроразведка зафиксировала оккупанта, который устанавливал FPV-дрон. Спустя некоторое время по вражеским позициям прилетел украинский беспилотник. В результате поражения цели поднялся столб дыма. В ГПСУ отметили, что потери личного состава армии РФ уточняются.

Также украинские пограничники подчеркнули, что российские террористы обустроили свои позиции в гражданском помещении.

"Пограничники поразили вражеский расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Вооруженных сил Украины показали один из штурмов в Харьковской области. В результате воины бригады произвели зачистку вражеского опорного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что защитники Украины контратаковали противника на севере Харьковщины. Силы обороны имеют успехи в районе населенного пункта Тихое, а также в других районах к северо-востоку от Харькова.

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