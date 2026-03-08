Оккупанты прятались в подвалах: военные рассказали, как зачищали Купянск. Видео

Полк специального назначения "Скала" провел масштабную операцию по освобождению позиций в Купянске Харьковской области. Бои продолжались несколько недель в плотной городской застройке – в многоэтажках, подвалах и на промышленных объектах.

Видео дня

В результате штурмов украинские военные уничтожили десятки вражеских опорных пунктов и заставили оккупантов отступить. Об этом сообщает издание Telegraf.

Ситуация обострилась после того, как российские диверсионные группы смогли проникнуть вглубь позиций Сил обороны и заняли несколько многоэтажек в жилом массиве "Юбилейный". Это создало угрозу для одного из ключевых логистических маршрутов в городе, поэтому штурмовые подразделения получили приказ выбить противника из зданий.

Бои шли фактически за каждый подъезд и этаж. В одном из эпизодов украинские военные не смогли зачистить подвал многоэтажки традиционными методами, поэтому было принято решение взорвать первый этаж дома. В результате подъезд обвалился, а часть оккупантов оказалась под завалами. Тех, кто выжил, взяли в плен.

После боев в жилом секторе штурмовые группы продвинулись в промышленную зону и центральную часть города. Украинские бойцы зачистили территорию машиностроительного завода, автотранспортного колледжа, район автостанции, а также дома на проспекте Конституции и улице Защитников Купянска.

В подвалах колледжа украинские военные обнаружили бойцов 16-й бригады спецназначения РФ. Они долгое время прятались там от ударов украинских дронов и артиллерии, пока штурмовые подразделения не взяли их в кольцо.

Одним из самых укрепленных пунктов обороны оккупантов стал комплекс зданий центральной районной больницы. Российские подразделения держались за эти позиции до последнего, однако украинские силы постепенно уничтожали укрепления с помощью артиллерии и авиаударов.

Во время операции украинские военные взяли в плен десятки оккупантов, среди которых были не только кадровые военные и мобилизованные, но и иностранные наемники, в частности граждане Кубы. Информация с телефонов пленных помогла выявить новые группы противника, которые пытались проникнуть в город.

Среди трофеев украинских штурмовиков – современное российское стрелковое оружие, в частности автоматы АК-12, а также тепловизоры, профессиональная оптика и приборы ночного видения, которые теперь будут использовать украинские военные.

Также OBOZ.UA сообщал, на Купянском направлении (Харьковская область) украинские десантники сорвали попытку оккупантов заминировать местность вблизи села Загрызово. Российских военных, которые пытались провести диверсию, ликвидировали в стрелковом бою.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!