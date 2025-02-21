Оккупанты пытались 'продавить' оборону ВСУ на Покровском направлении, но были уничтожены. Видео

На Покровском направлении на фронте воины Сил обороны отразили штурм российских оккупационных войск с бронетехникой. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ в полосе ответственности воинов морской пехоты, но понесли потери.

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Вражескую технику уничтожили бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в четверг, 20 февраля, опубликовав соответствующее видео.

Как отмечается, украинские защитники уничтожили у врага десять единиц бронетехники за пару часов.

"Для прорыва и проведения штурмовых действий враг привлек 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных боевых машин. Благодаря слаженной работе подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена еще на подступах к оборонным укреплениям. Бронетехника оккупантов подорвалась на минно-взрывных заграждениях", – рассказали в ОСГВ "Хортица".

Пораженную бронетехнику российских оккупационных и остатки вражеского десанта, успевшего высадиться, добили огнем артиллерии и FPV-дронами.

В ОСГВ добавили, что вражеское наступление отражено, потери наших позиций не допущены.

"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показали кадры разбитого россиянами Торецкая, которое "похоронила Россия". Они подчеркнули, что оккупантам удалось нанести значительные разрушения городу.

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