Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении, отбиты 28 атак – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 69 боевых столкновений. Самым горячим направлением фронта остается Новопавловское – там враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 23 марта. В то же время Силы обороны продолжают активно наносить потери оккупантам в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

В частности, украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 средство ПВО и 4 важных объекта оккупантов.

Российские обыски и ситуация на фронте

Враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В ночь на 23 марта оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed. Данные относительно последствий уточняются.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Отрадное, Колодезное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанное, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Роботино на Запорожье.

Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безрезультатных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении воины отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и возле Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что военное командование РФ, очевидно, формирует резервы для поддержки наступательных операций в Украине. Они позволят войскам РФ восполнить потери без значительной оперативной паузы между локализованными наступлениями весной и ожидаемыми наступательными усилиями российской армии летом 2024 года.

– Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык рассказал, что Силам обороны Украины удается отбивать российских оккупантов в районе села Роботино Запорожской области, но тяжелой ценой. Ведь враг идет там в атаки два часа.

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