'Враг каждые два часа проводит атаки': воин ВСУ рассказал о боях в районе Работино. Карта

Силам обороны Украины удается отбивать российских оккупантов в районе села Работино Запорожской области, но тяжелой ценой. Ведь враг идет в атаки каждые два часа.

О ситуации на этом участке фронта рассказал военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык в эфире канала "Эспрессо". По его словам, в целом на Запорожском направлении ВС РФ стабильно ведут активные боевые действия.

В частности, враг обстреливает все села, приближенные к линии боевого столкновения. Менее активным направлением является разве что Малиновка, ближе к Васильевке.

А вот село Работино оккупанты окружают. Военный говорит, что вся деятельность контрнаступления ВСУ, которая проводилась летом, может быть нивелирована из-за того, что россияне активно проводят боевые действия.

"Атаки происходят одна за другой. Россияне готовы отбивать по метру, по блиндажу. Уже российская техника ездит по Работино. Им удается прорывать некоторые участки", – признал Виктор Бурлык.

Защитник отметил, что украинские бойцы останавливают российских оккупантов, но это дается им большой ценой.

"Враг каждые два часа проводит атаки. Отбить их все, чтобы отбросить россиян, очень тяжело", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 21 марта армия РФ восемь раз при поддержке авиации атаковала позиции наших защитников на Ореховском направлении. В частности, враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Старомайорское на Донетчине и Работино на Запорожье.

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