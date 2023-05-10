Оккупанты пытались прорваться к Хромову под Бахмутом, но получили отпор: анализ боевых действий от ISW

За прошедшие сутки, 9 мая, враг продолжал проводить наступательные действия вблизи Бахмута. Так, на опубликованных геолокационных кадрах можно увидеть, что русские войска продвинулись в направлении западного Бахмута.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Полковник Сергей Череватый, официальный представитель Восточной группировки войск Украины, сообщил о восьми столкновениях в районе Бахмута.

Так в информации, которую распространяют российские милблогеры, утверждается, что наемники из состава "Вагнера" пытались прорваться к Хромовому, расположенному непосредственно к западу от Бахмута. Однако их попытки были безрезультатными.

Кроме того, они также сообщают, что российские войска прилагают значительные усилия, чтобы перекрыть последние украинские наземные линии связи (GLOC) с Бахмутом.

Также по данным Украинского Генштаба, оккупанты проводили неуспешные наступательные операции вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Часов Яр (в 12 км к западу от Бахмута) и Ступочки (в 13 км к юго-западу от Бахмута).

Ранее сообщалось, что 3-я штурмовая бригада ВСУ заставила россиян бежать из-под Бахмута. В частности, речь идет о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

В районе Бахмута российские войска продолжают нести потери. Воины Сил специальных операций ВС Украины показали, как ударили по вражеской огневой позиции, которую захватчики устроили в многоэтажном здании.

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