Оккупанты пытались спрятаться в "норах": нацгвардейцы показали, как уничтожают врага с помощью дронов. Видео
Подразделения и бригады Национальной гвардии Украины продолжают выполнять задачи в определенных операционных районах. Там они уничтожают российских оккупантов, в том числе с помощью дронов.
Работу воинов по зачистке вражеских позиций показал командующий НГУ Александр Пивненко. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Он уточнил, что на конкретном ролике зафиксирована работа подразделения ударных БПЛА 14-й бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона калина" на южном направлении.
Вражескую пехоту идентифицировали аэроразведчики, а другие бойцы сбросами из беспилотников быстро отработали по целям.
На кадрах видно, как нацгвардейцы ликвидируют российских пехотинцев, которые спрятались в окопах, вырытых на украинской земле. Боеприпасы с дронов защитники сбросили прямо в "норы" оккупантов.
"Современная война доказала эффективность асимметричной тактики. Благодаря недорогим БПЛА и закрепляемым на них боеприпасам удается эффектно уничтожать врагов. Если удается взять под контроль небо – то у оккупантов нет шансов", – рассказал боец подразделения ударных БПЛА бригады.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы НГУ "словили" российский танк Т-90М "Прорыв" под Авдеевкой. Вражескую технику защитники эффектно уничтожили с помощью FPV-дрона.
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