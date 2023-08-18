Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного и Новодаровки, ВСУ дали отпор врагу – Генштаб

За прошедшие сутки оккупанты пытались восстановить позиции на Шахтерском направлении, в районе Урожайного и Новодаровки, однако ВСУ дали отпор оккупантам. В целом, за последние сутки противник совершил 4 ракетных и 53 авиационных удара, а также провел 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Об этом говорится в крайнем своде Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра 18 августа. В результате террористических атак со стороны российских сил, к сожалению, стали жертвами гражданские лица, погибшие или раненые. Также были повреждены дома и другая инфраструктура.

Всего за последние сутки произошло 33 боевых столкновения. Вероятность проведения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За последние сутки авиация Сил обороны выполнила 7 ударов по зонам, где размещены личный состав, военная техника и вооружение противника, еще 2 удара были направлены на уничтожение зенитно-ракетных систем. Кроме того, в результате действий наших защитников были уничтожены 2 боевых вертолета Ка-52 и 4 разведывательных беспилотника тактического назначения.

Оперативные подразделения ракетных войск и артиллерии за последние сутки нанесли удары по 4 артиллерийским позициям противника, уничтожили 2 состава боеприпасов и также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В Купянском направлении противник попытался вести наступательные действия в районе Синьковки (Харьковская область), но эти попытки завершились безуспешно. Он также нанес авиационные удары в зоне Петропавловки и Кучеривки, также в Харьковской области. Также из-за минометных и артиллерийских обстрелов противника получили повреждения населенные пункты: Двуречная, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крахмальное в Харьковской области, а также Надежда в Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские наступательные действия неудачно завершились в районе Белогоровки (Луганской области). Враг также нанес авиационные удары в районах Белогоровки, а также Тернов, Ямполь, Северская (Донецкая область). При этом артиллерийские обстрелы противника затронули около 20 населенных пунктов, включая Невское, Диброву, Белогоровку (Луганская область) и Спорное, Зваривку, Федоровку, Раздолевку (Донецкая область).

На Бахмутском направлении в районах Богдановки и Белой Горы в Донецкой области противник попытался провести наступательные действия, но эти попытки завершились безуспешно. Он также нанес авиационные удары в зоне Васюковки в Донецкой области. В результате артиллерийских обстрелов, совершенных врагом, пострадали более 20 населенных пунктов, включая Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Пивничное, Железное и Дружбу в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник также неудачно пытался провести наступательные действия в районе населенного пункта Керамик в Донецкой области. Он отработал авиационные удары в районах Новокалиновой и Авдеевки, также в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов получили повреждения в результате артиллерийских обстрелов, среди которых Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Степное, Новоселовка Первая и Первомайское в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают отражать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки в Донецкой области. Оккупанты нанесли удар по авиации в зоне Красногоровки в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам, в частности Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка и Антоновка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного в Донецкой области и Новодаровки в Запорожской области. Более 10 населенных пунктов оккупанты обстреляли из артиллерии, включая Водяное, Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Великую Новоселку и Урожайное в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ударили из авиации в районе Роботино в Запорожской области. Более 25 населённых пунктов пострадали от артиллерийских обстрелов, среди которых выделяются Новодаровка, Левадное, Малиновка, Червоное, Гуляйполе и Железнодорожное в Запорожской области.

На Херсонском направлении более 15 населенных пунктов стали жертвами артиллерийских обстрелов врага, включая Антоновку, Зеленовку, Камышаны, Днепровское, Херсон, Огромное, Томина Балка в Херсонской области и Куцуруб, Очаков в Николаевской области.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают проведение наступательной операции. В частности, закрепляют свои позиции на достигнутых линиях обороны и активно проводят действия по подавлению огневой деятельности противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник устроил более 20 минометных и артиллерийских обстрелов, которые затронули более 20 населенных пунктов. Среди них – Вильчики и Николаевское в Черниговской области, Покровка, Новодмитровка, Рясное в Сумской области, а также Охримовка, Малая Волчья, Бударки и Строевка Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация на передовой не претерпела существенных изменений.

Ранее сообщалось, что в столице страны-агрессора России утром 18 августа снова раздались взрывы. Как и в прошлый раз, их было слышно около бизнес-центра "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Там расположены офисы трех министерств РФ: минэкономразвития, минпромторга и минцифры.

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