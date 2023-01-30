Оккупанты пытаются оказывать давление: в Силах обороны рассказали о новой тактике РФ и оценили риск ракетных ударов

Россия начала терроризировать Украину небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним. Тактика оккупантов заключается в психологическом истощении и давлении на украинцев.

Видео дня

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее совам, на сегодня враг держит наготове в море 20 крылатых ракет.

"Уже сейчас 11 кораблей в Черном море, но количество ракетоносителей осталось постоянным – их все же три и ракет типа "Калибр" наготове 20. Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и совершенно не исключаются точечные ракетные удары", – отметила она.

Гуменюк говорит, что из-за погоды, вероятнее всего, применить дроны-камикадзе для атак по Украине врагу не удастся. Однако угроза каких-либо ударов со стороны РФ сохраняется всегда.

"Расслабляться не следует, так как бывает, что ночью утихает порывистость ветра и именно ночью они используют "Шахеды", – добавила представитель Сил обороны юга.

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что у России осталось до 20% высокоточных ракет от довоенных запасов – примерно 550 "Искандеров", Х-101, Х-555. По его словам, такого количества ракет врагу хватит на 2-3 удара, если каждый раз оккупанты будут выпускать более 80 ракет.

Отметим, что это было до массированной атаки РФ по Украине 26 января, когда оккупанты выпустили 55 ракет с самолетов и кораблей. Украинской ПВО удалось сбить 47 ракет, а перед тем защитники отбили российскую атаку дронов, обезвредив все 24 "Шахеда".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска во время массированной атаки по Украине 26 января впервые после длительного перерыва применили ракеты "Кинжал". Гиперзвуковое оружие ударило по объектам в Киеве и Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!