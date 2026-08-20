Оккупанты пытаются опровергнуть успехи ВСУ с помощью фейковых видео: ложь быстро разоблачили

Российские военные пытались опровергнуть успехи ВСУ на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей с помощью фейковых видео. Опубликованные ими кадры должны были опровергнуть заявления Киева об освобождении значительной территории, однако независимые OSINT-исследователи установили, что они носят манипулятивный характер.

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Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал "Можем объяснить". Вся эта пропагандистская кампания нужна для того, чтобы вводить в заблуждение собственное командование и создавать иллюзию постоянного продвижения.

Россия пытается выдать фейки за "успехи" на фронте

Через два дня после заявления президента Украины Владимира Зеленского об освобождении 745 кв. км территорий и 26 населенных пунктов на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей российский Z-канал опубликовал видео с флагами, которые якобы были установлены на этих территориях. На основе этих кадров один из крупнейших пропагандистских каналов, близких к Минобороны РФ, попытался опровергнуть успехи ВСУ.

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Из 20 видео с флагами, собранных в ролике, 8 оказались фейковыми, а еще 5 были сняты в районах, которые в настоящее время обозначены как "серая зона"

В частности, видео из Александрограда оказалось прошлогодним, а кадры из Зеленого Гая, Березового, Новохатского и Толстого были сняты ещё в июне-июле. Видео из Воскресенки и Мирного имеют неверную геопривязку — их сняли не в тех местах, которые указывали авторы.

Кроме того, флаг в Красногорске, вероятно, добавили в видео с помощью искусственного интеллекта. Новогеоргиевка, Новониколаевка и Калиновское находятся в "серой зоне", поэтому присутствие там российских военных не свидетельствует о контроле над этими незаселенными пунктами.

Российское командование регулярно объявляет об "освобождении" украинских населенных пунктов еще до установления фактического контроля над ними. После этого штурмовиков отправляют фотографироваться с флагами на территориях, которые уже обозначены на картах как захваченные РФ. Реальная линия фронта может отличаться от той, что указана на картах Минобороны РФ, более чем на 15 километров.

Напомним, украинские военные провели масштабную наступательную операцию на Александровском направлении, в результате которой было освобождено 26 населенных пунктов. О результатах операции Владимиру Зеленскому доложил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Как писал OBOZ.UA, российские пропагандисты и раньше прибегали к подобным манипуляциям, пытаясь выдать сфальсифицированные материалы за доказательства успехов оккупационной армии. В частности, для создания таких кадров они могли использовать технологии искусственного интеллекта.

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