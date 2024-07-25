Оккупанты пытаются продвигаться на флангах: в ВСУ рассказали, есть ли угроза окружения Часова Яра

Украинские военные не фиксируют угрозу оцепления города Часов Яр в Донецкой области. Российские войска пытаются продвигаться на флангах в этом направлении.

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Об этом сообщил офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона. Он отметил, что захватчики избегают прямого штурма города во избежание больших потерь.

"Нет, на сегодняшний день угрозы окружения не существует, ее нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь", – сказал офицер.

По словам Калашникова, российские оккупанты пытаются продвигаться на флангах в направлении города. Военные фиксируют, что враг проводит атаки небольшими группами в восемь человек после интенсивной артиллерийской подготовки. Кроме того, российская армия использует дроны со сбросами, но не применяет бронированную технику.

"Ситуация контролируемая Силами обороны Украины, потому что штурмы нам удается отбивать", – добавил он.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия в настоящее время находится на пике своих наступательных действий. И возможен такой сценарий, что украинские силы обороны могут потерять определенные участки фронта, чтобы защитить ту или иную часть нашей территории. Поэтому продвижение врага возможно.

Напомним, что потери российских оккупантов на поле боя втрое превышают потери украинских защитников. В то же время Силы обороны Украины, используя беспилотники-камикадзе большой дальности, уже атаковали около 200 объектов критической инфраструктуры в России.

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