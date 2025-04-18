Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону на Ореховском направлении: военный рассказал о ситуации

Российские военнослужащие пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении. Таким образом оккупанты планируют создать плацдарм, чтобы наносить удары по Запорожью.

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Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он отметил, что кроме обстрелов Запорожья, враг сможет контролировать логистику в направлении Орехова.

"Противник пытается именно там (на Ореховском направлении – Ред.) прорвать линию украинских укреплений, потому что он пытается выйти на определенный плацдарм, пройти эту линию обороны и закрепиться на этом плацдарме для того, чтобы на нем разместить огневые средства и оказывать огненное влияние на Запорожье, там 15-20 км расстояние", – объяснил Волошин.

Спикер Сил обороны Юга добавил, что соответствующие действия со стороны врага позволят ему взять под контроль логистические пути, идущие на Орехов и создать угрозу ВСУ, которые держат Орехов и Работинский выступ с западного фланга.

Волошин подчеркнул, что оккупанты не случайно совершают штурмовые атаки в этом районе. Успех на этом участке позволит ему давить на Каменское, расположенное у берегов бывшего Каховского водохранилища.

При прорыве украинской обороны опасность будет существовать не только для Запорожья и области, это, в частности, существенно ухудшит оперативную обстановку в регионе.

Напомним, российские военные продолжают продвигаться в районе реки Жеребец в направлении Ямполевки Донецкой области. Противник пытается оккупировать этот населенный пункт и постоянно перебрасывает туда свою пехоту. В настоящее время часть населенного пункта находится под контролем противника и в так называемой серой зоне.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, украинские бойцы фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

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