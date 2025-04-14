Враг продолжает продвигаться в районе реки Жеребец: в DeepStatе оценили ситуацию и указали на риски

Российские военные продолжают продвигаться в районе реки Жеребец в направлении Ямполевки Донецкой области. Противник пытается оккупировать этот населенный пункт и постоянно перебрасывает туда свою пехоту.

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Об этом сообщает аналитический канал DeepState. Там отметили, что оккупанты ищут щели в украинской обороне и наступают северо-восточнее села.

"Враг продолжает продвигаться в районе реки Жеребец. После занятия Тернов, ка**пы сосредоточили еще больше своего внимания на Ямполевке, куда уже довольно долгое время совершались штурмовые действия. Еще в процессе боев за Терны, противник прощупывал возможности захода в Ямполевку и нашел место северо-восточнее от села, куда направил свою пехоту", – говорится в сообщении.

В настоящее время часть населенного пункта находится под контролем противника и в так называемой серой зоне, где украинские защитники активно наносят огневые поражения врагу, который пытается закрепиться и полностью захватить населенный пункт.

По словам аналитиков, это создает сложную обстановку для военнослужащих 63-й отдельной механизированной бригады, открывая фланг. Несмотря на это, что подразделение достойно удерживало закрепленный за ним участок фронта уже не первый год.

Напомним, на Торецком и Краматорском направлениях российская оккупационная армия возобновила штурмовые действия с использованием бронированной техники. В то же время на Северском направлении россияне пытаются штурмовать в основном на мотоциклах.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, украинские бойцы фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

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