Оккупанты пытаются прорваться на шести направлениях, Силы обороны держат строй – Генштаб

По состоянию на 10 часов утра с начала суток на фронте произошло уже 41 боевое столкновение, зафиксировано около 500 российских обстрелов. Враг проявляет особую активность на шести направлениях боевых действий, Силы обороны удерживают позиции.

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Почти половина боевых столкновений 16 июня приходится на Покровское направление. Подробности о ситуации на фронте по состоянию на 10.00 озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"С начала суток уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики почти 500 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", – отмечается в сводке Генштаба.

Там также добавили, что с начала июня российские оккупанты уже применили по нашим военным объектам и гражданской инфраструктуре более 1050 управляемых авиационных бомб.

На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска.

"По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убиты и ранены, уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля", – уточнили в Генштабе.

Безуспешным стал и штурм захватчиков на Лиманском направлении. Защитники позиций не потеряли.

На Северском направлении враг проявляет повышенную активность. Здесь с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Вблизи Раздольевки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздольевки активность врага сохраняется – еще три боевых столкновения продолжаются.

За сегодняшний день на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 18 попыток прорвать наши оборонные рубежи неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского. Девять атак отбиты подразделениями Сил обороны, еще столько же – продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора вглубь нашей территории.

На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов вблизи Парасковеевки, еще один бой продолжается у Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны, враг успеха не имеет.

"По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убиты и ранены, уничтожены один ББМ и три автомобиля", – добавили в Генштабе.

На Времьевском направлении семь попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потери позиций не допущены.

Также неудачу потерпели два штурмовых действия российских оккупантов вблизи Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении.

На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил, ситуация остается неизменной.

Напомним, утром 16 июня в Генштабе рассказали, что накануне за сутки ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ. Общее количество уничтоженной 15 июня российской техники и вооружений составило 138 единиц.

Также сообщалось, что военная контрразведка СБУ устроила месть оккупантам на Харьковском направлении. За последние две недели на счету контрразведчиков – десятки единиц уничтоженной российской техники.