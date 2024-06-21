Оккупанты пытаются прорваться в районах Часова Яра и Клещиевки, бои продолжаются – Генштаб

С начала текущих суток российские войска предприняли три попытки прорвать оборону украинских сил в районе Часова Яра и Клещиевки Донецкой области. Также на прорыв захватчики пытаются идти в районе Торецка: бой там продолжается.

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На севере Харьковщины с начала 21 июня захватчики активных действий не совершали, а почти половина боестолкновений фиксировалась на Покровском направлении. Об этом говорится в новой оперативной сводке с фронта на 11:00 21 июня.

С начала текущих суток на линии фронта произошло уже 47 боевых столкновений.

"Противник совершил два ракетных удара четырьмя ракетами, пять авиационных ударов с применением девяти КАБов, более 400 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты. 21 раз атаковал дронами-камикадзе", – говорится в сообщении.

Сегодня на Харьковском направлении враг активных действий не предпринимал. А накануне здесь российская армия потеряла 88 захватчиков убитыми и ранеными. Также на севере Харьковщины уничтожены боевая бронированная машина, две артсистемы и пять автомобилей. Поражены 13 укрытий живой силы и два места хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже три боевых столкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Одно боестолкновение продолжается.

За минувшие сутки враг потерял на Купянском направлении до 90 человек. Уничтожены танк, боевая бронированная машина и автомобиль.

На Лиманском направлении по состоянию на 11 часов наши защитники отбивали три атаки оккупантов вблизи Грековки и Невского. Ситуацию в Генштабе назвали контролируемой.

На Северском направлении сегодня враг уже семь раз пытался атаковать наши позиции вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Раздольевки. Пять боестолкновений продолжаются.

С начала суток агрессор предпринял три попытки приблизиться к нашим позициям вблизи Часового Яра и Клещиевки. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг пытается прорываться в районе Торецка. Атака продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. С начала суток уже произошло 21 боевое столкновение недалеко от Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.

"Шесть попыток врага улучшить собственное положение уже потерпели неудачу, 15 – продолжаются", – заявили в Генштабе.

Там также обнародовали уточненную информацию о потерях врага на Покровском направлении накануне: убиты и ранены 302 оккупанта, уничтожены три боевых бронированных машины, одна пушка и два автомобиля.

На Кураховском направлении Силы обороны отбивают две атаки врага в районе Парасковеевки. Ситуация – под контролем украинских защитников.

Активизировался враг на Новопавловском направлении. Идут бои в районах Водяного и Урожайного. За сегодня уже отражено одно штурмовое действие вблизи Урожайного. Потери позиций и территорий не допущены.

На Ореховском направлении российский агрессор дважды пытался выбить наших защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Одна атака успешно отбита, еще один бой продолжается.

На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала", – заверили в Генштабе.

Там также напомнили, что накануне российские войска нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам 1 ракетный удар, с применением 9 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 70 КАБ), совершили более 3000 обстрелов, в том числе 99 с применением реактивных систем залпового огня.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", – отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, три артсистемы и четыре средства ПВО.

Напомним, всего 20 июня общие потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также враг потерял 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, 47 автомобилей и 10 единиц специальной техники.